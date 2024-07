Guardiola celebra la primera piedra de la gigafactoría y reafirma su apuesta por vivir en una región de las "certezas"

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha celebrado la primera piedra de la gigafactoría de baterías de Envision en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y ha refirmado su apuesta por vivir en la Extremadura de las "certezas".

"Celebremos cada paso, pero no dejemos de mirar hacia adelante, porque nuestro gobierno es el gobierno de los destinos ciertos, de los hechos y de las obras acabadas", ha señalado.

Guardiola ha realizado estas declaraciones en el acto institucional posterior a la colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Envision, en un acto en el que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EXTREMADURA NO DEJARÁ DE PEDIR AQUELLO QUE LE "FALTA"

De la misma manera, la presidenta de la Junta ha avanzado que la región no puede perder lo que ya tiene ni puede dejar de pedir aquello que le "falta". "Pienso en una financiación justa para Extremadura, pienso en nuestra Central Nuclear de Almaraz y pienso también en nuestra dignidad ferroviaria", ha expuesto.

Por ello, ha sostenido que su gobierno confía en el "diálogo" y en la "honestidad de las instituciones", por lo que ha instado a hablar "con hondura" y con la pausa que merecen los "grandes retos" de la región.

"Hablemos porque sin acuerdo no habrá progreso y sin progreso no habrá futuro. Los extremeños y las extremeñas merecen madurez de sus instituciones y también compensación después de muchos años de olvidos y de injustificables abandonos", ha asegurado.

CONSTRUIR EL MAPA DE "NECESIDADES Y EXPECTATIVAS"

Así, tras esos "injustificables abandonos", Guardiola ha considerado que hay que "hablar" y "hablar todos" para "construir juntos ese mapa de necesidades y de expectativas" de Extremadura. "Nos la jugamos", ha dicho.

"Es el futuro de Extremadura lo que está en juego y aquí ni las siglas ni los personalismos tienen valor. Hablemos de los trabajadores, de las familias, de las oportunidades y de la justicia. Hablemos de la justicia y de la reparación. Hablemos de ese mañana que es el que necesita y el que se merece Extremadura", ha asegurado.

En este sentido, Guardiola, que se ha definido como una "presidenta ilusionada", ha señalado que ella es de ir a buscar aquello que quiere e ir "con alegría", pero sobre todo "con determinación y con firmeza". "Yo quiero habitar en la Extremadura de las certezas. Ese fue el mandato hace un año, ese fue mi compromiso y yo no me voy a salir de la ruta que marcaron los extremeños", ha dicho.

EXTREMADURA TIENE "CONFIANZA", "TALENTO" Y "RECURSOS"

La presidenta extremeña ha destacado asimismo que Extremadura tiene "confianza", "talento" y los "recursos suficientes" para poder competir de tú a tú con muchas regiones de Europa.

De este modo, ha manifestado que celebra "con mucha alegría cada paso" que se da pero ha reconocido que "no hay una felicidad mayor que la de visitar los proyectos finitos y los proyectos perfectos".

Por ello, y en relación al proyecto de la gigafactoría, ha puesto en valor la "complejidad" y la "arquitectura humana" que tienen iniciativas como ésta.

"Los grandes proyectos no tienen nombre y apellido, no son míos, ni de éste ni de aquél, son del esfuerzo compartido, son un nudo de voluntades, un nudo de lealtades y no hay mayor protagonista que esta tierra, que Extremadura", ha dicho.

Así, ha apuntado que "de esta tierra es lo que en esta tierra brota" y ha subrayado que los grandes proyectos como éste precisan de lealtad institucional, de empuje empresarial y de apoyo de la ciudadanía. "Y yo creo que estos tres elementos convergen hoy aquí", ha expuesto.

RESALTA EL "ABSOLUTO COMPROMISO" CON LA EMPRESA

La líder del Ejecutivo regional ha trasladado a Envision AESC que cuenta con el "absoluto compromiso" de la Junta, ya que sabe que no ha dejado de trabajar en este sentido y, en estos meses, se ha ajustado "con cintura" y "con escucha" al ritmo que ha marcado la propia empresa, a la redimensión del proyecto y a sus nuevas expectativas.

"Tenemos un compromiso y, desde luego, nosotros lo vamos a cumplir. Nuestra misión como gobierno es que los jóvenes extremeños puedan iniciar su proyecto de vida aquí, en su tierra", ha subrayado.

Para ello, ha recordado que ha puesto a disposición de la empresa todo el sistema de formación profesional dual y los servicios de empleo para que se puedan seleccionar aquellos perfiles profesionales que necesite y demande para poder empezar a andar.

De igual modo, ha asegurado que el gobierno extremeño quiere consolidar sus alianzas con inversores extranjeros para convertir a Extremadura en un "referente" de la energía verde y sostenible, de la transformación digital y de la innovación.

Cabe señalar que, durante su intervención, Guardiola ha destacado que le alegra especialmente la presencia del expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara en este acto, a quien ha agradecido, más allá de sus "diferencias", su "vocación de servicio y sus años de entrega a esta tierra".

Así, ha recordado que Extremadura va a contar por primera vez con una Estrategia de Atracción de Inversión Extranjera, una iniciativa que va a tener una estructura centralizada, eliminando la "dispersión de los recursos".