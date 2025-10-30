Guardiola exige al Gobierno que "recapacite" el cierre de Almaraz una vez que las eléctricas han pedido la prórroga

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al Gobierno central que "recapacite" sobre el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, una vez que sus empresas propietarias han pedido oficialmente este jueves su continuidad.

"No pedimos privilegios; queremos igualdad y justicia territorial", ha reclamado María Guardiola después de que las eléctricas propietarias de la central, Ibedrola, Endesa y Naturgy, hayan pedido al Gobierno la prórroga del funcionamientno de la Central de Almaraz hasta junio de 2030.

Ante esta petición, María Guardiola ha advertido que no aceptará que "Pedro Sánchez condene a Extremadura con el cierre de una de nuestras mayores fuentes de riqueza y empleo", ha señalado la presidenta extremeña en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Así, ha considerado que ahora que las empresas propietarias han pedido al Gobierno que "Almaraz continúe, y, con ella, el trabajo de miles de familias extremeñas", la presidenta extremeña ha considerado que "ya no hay ninguna excusa" porque "está en juego la soberanía energética de nuestro país", ha concluido.