Guardiola replica a Vox que no ha venido "a hacerles el juego" y evita hablar de PGEx ante una intervención de Gordillo

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha replicado al presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, que no ha venido "a hacerles el juego" y ha evitado hablar de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) ante una intervención de éste en el pleno.

Cabe destacar que el orden del día de la sesión plenaria de este jueves incluía una pregunta en la que Vox debía preguntar por la valoración de Guardiola de su participación en la Conferencia de Presidentes celebrada la pasada semana, turno que Gordillo ha utilizado casi en exclusiva para abordar las cuentas regionales de 2025.

A las mismas, Vox no ha presentado enmiendas parciales, tras no prosperar la negociación mantenida, y este mismo miércoles pidió su retirada con el objetivo de elaborar unos PGEx consensuados por PP y Vox, formaciones que permitieron que la región tuviera un gobierno de coalición por el que María Guardiola fue elegida presidenta del Ejecutivo regional.

De este modo, en medio de una gran tensión con llamadas al orden por parte de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, a algunos diputados y peticiones de turno de palabra, Ángel Pelayo Gordillo ha utilizado su tiempo de intervención para abordar las cuentas autonómicas y su futuro, ya que el PP necesita del apoyo de otras fuerzas para sacarlas adelante, como hizo el pasado año gracias a los cinco diputados de Vox.

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox se ha referido solo a la Conferencia de Presidentes para decir que el "único objetivo" que tenía era "dar oxígeno" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado que los presidentes autonómicos fueron "a toque de silbato para luego decir que no estaban nada de acuerdo".

"Pero ¿qué esperaban ustedes? Es que a mí lo que me sorprende es que ustedes no conozcan todavía al señor Sánchez ni la catadura moral del señor Sánchez para ir allí a hablar con él. Al señor Sánchez, lo que hay que hacer, señora Guardiola, es aislarlo, sacarlo del poder cuanto antes, cuanto antes", ha aseverado.

VOX CONSIDERA LOS PGEx un "FRACASO MÁS"

Así, ha considerado que, con estas palabras "basta con la Conferencia" y ha emplazado a ir a "temas más actuales", como los PGEx de 2025, sobre los que ha dicho que son un "fracaso más de su gestión", que "empezó mal" y "continuó mal", ya que ha criticado que, "en un ejercicio de soberbia", Guardiola presentó los presupuestos "sin consensuarlos" y "ni siquiera hablar" ella misa con Vox.

"Yo no sé si usted se ha reunido con el señor Gallardo o no, ni lo sé, ni lo sé, ni me importa, ni lo sé, ni me importa, pero usted no se reunió conmigo antes de presentar el proyecto de presupuestos", ha aseverado Gordillo en medio de interrupciones por parte algunos diputados.

Al respecto, Gordillo ha espetado a la bancada 'popular' que lo que les faltaba "ya es perder la educación", a quienes ha pedido un "poco de paciencia", ya que están en una Asamblea parlamentaria y "no es un circo".

"Empezaron mal, continuaron mal y siguen mal, y siguen mal. Porque, miren, ustedes, cuando se quiere complacer a todo el mundo, se lo diré en francés, se cabrea a todo el mundo, y esa es su especialidad, señora presidenta. Esa es su especialidad, cabrea a sus votantes, cabrea a los votantes del bando contrario, nos cabrea a nosotros, cabrea a todo el mundo, tiene a toda Extremadura cabreada, señora presidenta", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que su grupo ha hecho "todo lo posible hasta el último momento y hasta el último minuto" para que hubiera unos presupuestos en Extremadura y ha preguntado a Guardiola si va a seguir "pidiéndole el apoyo y humillándose ante el señor Sánchez", ya que, en referencia al Grupo Socialista, Gordillo ha dicho que "no es un grupo autónomo" y que sus diputados "sirven al señor Sánchez", al que "nunca han cuestionado en absoluto".

"Usted ha dicho que para sacar adelante los presupuestos está dispuesta a tender la mano a todo el mundo y también al Grupo Socialista. Así que, acláreselo usted a los extremeños, porque para este viaje, señorías, no hacía falta alforjas. A usted ni sus diputados, ni sus votantes, ni los votantes de Vox la pusimos ahí, en el puesto que usted ocupa, para eso, para que acabara usted adoptando las políticas del Partido Socialista", ha dicho.

RESPUESTA DE GUARDIOLA

En su turno de respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que desconocía que en la Asamblea "se podían registrar preguntas, saltarse el orden del día y luego hacer cualquier otra pregunta".

Asimismo, ha replicado al presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea que no le hable de Pedro Sánchez "con tanta distancia", ya que "el sanchismo y el pelayismo aquí son exactamente lo mismo, lo mismo".

En su opinión Gordillo, con su actitud, "lo único que está haciendo es contribuir a devaluar las instituciones", momento en el que ha dicho que ahora entiende "mucho mejor esa propuesta electoral de acabar con el estado de las autonomías".

"¿Me puede decir qué hace Vox en este parlamento? ¿Qué es lo que hacen, además de montar un circo? ¿Qué hace Vox en este parlamento? Díganme qué propuesta presenta Vox para solucionar los problemas reales de los extremeños, las cero enmiendas al mayor presupuesto de la historia de Extremadura. Cero enmiendas. Eso es lo que hacen ustedes. Ese es su trabajo. Y lo único que hacen, insisto, es devaluar las instituciones. Yo no vengo aquí a hacerles el juego, señor Pelayo Gordillo. Yo, si quiere usted hablar de presupuestos, registre una pregunta y hablamos de presupuestos o hablamos ahí fuera, pero yo sí voy a respetar las instituciones", ha concluido.

Tras la intervención de Guardiola, que no ha agotado su tiempo, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín le ha dado la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha dicho que, "para respetar una institución hay que respetar sus normas".

De este modo, ha explicado que el artículo 131.7 del reglamento de la Asamblea atribuye a la presidencia que podrá solicitar que un orador se ciña a la cuestión planteada, a lo que ha añadido que "en ningún momento figura en el orden del día preguntas a la presidenta en torno al presupuesto de año 2025".

Por lo tanto, dirigiéndose a Blanca Martín, ha considerado que "acaba de faltar al reglamento" al no indicarle a Ángel Pelayo Gordillo que se ciñera a la cuestión de la pregunta realizada. "Por lo tanto, le pido que aplique el reglamento, que una cosa son los argumentos políticos y otra cosa es venir aquí a hablar de lo que uno quiera", ha aseverado.