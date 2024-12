Guardiola tacha de "deficiente" la Conferencia de Presidentes y el PSOE dice que llevaban "escritas las conclusiones"

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha tachado de "muy deficiente" el resultado de la Conferencia de Presidentes celebrada la pasada semana, que terminó con una "carpeta en blanco", mientras que el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha afeado que parecía que se llevaban "escritas las conclusiones".

"Carpeta en blanco, patadón para adelante. Eso es lo que pasó en la Conferencia de Presidentes y eso es todo lo que se concretó sobre una necesidad urgente y sobre una resolución que está completamente amenazada por el concierto separatista. Eso es lo que pasó en la conferencia de presidentes con respecto a la financiación", ha asegurado Guardiola.

Guardiola y Vergeles han realizado estas declaraciones en el pleno de la Asamblea de este jueves durante una pregunta formulada por el socialista a la presidenta del Ejecutivo regional sobre el resultado y valoración de la Conferencia de Presidentes.

Así, en opinión de Guardiola, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdió en esta cita una "oportunidad muy buena" de hablar de la reforma del sistema de financiación que "tanto" necesita y que "tanto tiempo lleva reclamando Extremadura".

"La única verdad es que el señor Sánchez en ningún caso quería hablar de financiación autonómica. Yo le recuerdo que solo quería hablar de viviendas", ha apuntado Guardiola, quien ha recordado que fueron las comunidades gobernadas por el PP quienes le obligaron a incluir la financiación autonómica dentro del orden del día.

Por ello, ha dicho que "con ese talante previo" el "resultado fue el que fue" y ha lamentado que "ni se abordó en el fondo, ni se abordó en la superficie, ni siquiera se acercaron posturas, ni se estudió mínimamente las necesidades de las comunidades autónomas para poder prestar unos servicios públicos de calidad".

En su opinión, la "única realidad" es que el presidente del Gobierno y sus "siete ministros silentes" lo que hicieron fue "incumplir el mandato constitucional" de presentar un modelo de financiación que garantice la suficiencia de recursos y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos de todos los españoles, vivan éstos "en el lugar en el que vivan".

"Allí lo que quedó muy claro es que hay mucha prisa y mucha urgencia para pagar la deuda de Cataluña y complacer a sus socios, y por eso convocó una reunión en enero del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero Extremadura no va a caer en su trampa, señor Vergeles", ha apuntado.

No obstante, Guardiola ha señalado que Extremadura acudirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que quiere hablar del fondo de compensación interterritorial, de la falta de inversiones que "lastra" el crecimiento regional y de las inversiones complementarias previstas en el Estatuto de Autonomía, entre otras.

"Pero ¿quién quiere hablar de condonación? Yo quiero hablar de justicia y de igualdad y quiero hablar de financiación. ¿Sabe cuál es mi valoración? Muy deficiente", ha señalado.

Asimismo, María Guardiola ha considerado que el PSOE se encuentra en una "encrucijada" y lo que debe hacer es decidir "qué camino escoger, si es elegir el camino de su líder o elegir el camino de los extremeños".

En este sentido, ha recordado que los socialistas firmaron en la Asamblea de Extremadura el pasado mes de febrero un manifiesto que defendía una "financiación justa" para Extremadura, momento en el que se ha preguntado si los diputados estarían en "en condiciones de firmarlo hoy, si su partido les dejaría".

"Quiero recordarle que usted ha tenido responsabilidades públicas y que sabe perfectamente lo que cuesta prestar servicios públicos, y sabe perfectamente que Extremadura no está siendo justamente considerada en el reparto de los recursos del sistema de financiación. Y no se confundan, la bilateralidad, es decir, el lado de su líder, es el camino más corto a Waterloo", ha subrayado.

Luego está, ha apuntado, el "camino de la multilateralidad". "Nosotros ahí defenderemos a Extremadura. Y ahí sí nos podemos encontrar, señor Vergeles, y ¿sabe por qué? Porque ahí somos todos iguales, ahí no hay privilegios, ahí unos no son más que otros, ahí no hay haciendas propias, ahí no hay un pase VIP para el estado del bienestar. Y ese es el camino que yo reclamo para Extremadura y el que voy a seguir reclamando, y eso es justo lo que tendrían que hacer ustedes", ha indicado.

EL PSOE CONSIDERA QUE SE "LLEVABAN ESCRITAS LAS CONCLUSIONES"

En el turno del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha asegurado que tiene la sensación de que los presidentes del PP "llevaban escritas las conclusiones" y las ruedas de prensa antes de entrar en la reunión de la Conferencia de Presidentes.

"Ustedes lo que llevaban escrito era que iban a atarse y a abrazarse al desacato a la Ley de Vivienda. Ustedes ya habían decidido hacer guiños, en el día de ayer infructuosos, con Vox sobre migración y tampoco nada nuevo sobre sanidad, salvo que poner tareas al Gobierno de España, que eso se les da muy bien",

No obstante, "lo que llevaban escrito sobre financiación autonómica se lo rompió" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que quien "realmente gobierna en el PP".

Como ha manifestado Vergeles, quien "rompe España" es el "verdadero PP". "El que manda, el que a usted tanto admira, ese que usted tanto admira, y ustedes con la matraca del acuerdo del PSC y ERC cuando le estaban haciendo la vuelta por el otro lado", ha apuntado.

En este sentido, el socialista que recordado que su partido ya se posicionó "alto y claro" con respecto al acuerdo del PSC y ERC, a lo que ha añadido que "menos mal" que dicho grupo parlamentario ha impulsado la Comisión de Estudio sobre Financiación Autonómica y "no se dejó engañar con una declaración impulsada y rentabilizada solo por usted sobre una financiación justa para Extremadura".

"Señora Guardiola, entérese para elegir sus compañeros de viaje. Cuando Madrid baja impuestos perjudica a la sanidad madrileña. ¿Y usted sabe lo que pasa de esa sanidad madrileña? Que tiene muchos centros de referencia de pacientes extremeños. Su deterioro es el deterioro nuestro. Esa es la ordinalidad que usted abraza, señora Guardiola. Señora Guardiola, tiene la oportunidad en estos escasos segundos de contarle a los extremeños lo que quiere hacer con la financiación de esta tierra", ha concluido.