Guardiola a Vox: "Mientras todos cumplamos el marco de convivencia como socios de gobierno todo va ir fenomenal"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que la relación "hasta el momento" con Vox como socio de gobierno en la región ha sido "muy buena, cordial", y ha subrayado que mientras "todos" cumplan con el "marco de convivencia" que firmaron para la gobernabilidad en la comunidad "todo va a ir fenomenal".

No obstante, también ha reconocido que a su juicio la "salida de tono" que ha tenido Vox esta semana con las declaraciones en una comisión de la Asamblea de uno de sus directores generales en la Junta en las que pedía financiación regional para el proyecto de regadío de Tierra de Barros como requisito para apoyar futuros presupuestos "obedece a criterios electorales y no realmente a querer aportar una solución a los regantes".

En este punto, Guardiola ha señalado que este pasado jueves durante el pleno celebrado en la Asamblea pudo "intercambiar unas palabras" al respecto con miembros de Vox, aunque a su juicio desde la formación ultraderechista "tampoco han dado una explicación". "Porque es que creo que no la tiene", ha añadido la presidenta de la Junta, quien ha afirmado que no sabe si las palabras del director general perteneciente a Vox "es una rabieta".

"Pero tampoco han dado explicación, porque es que creo que no la tiene... No sé si es una rabieta, no lo sé, no sé encontrar la explicación... Lo que tengo claro es que nosotros seguimos trabajando en la misma línea, vamos a presentar un Presupuesto que será el mejor posible para los extremeños y las extremeñas, y luego quien se quiera salir de ahí tendrá que dar las explicaciones oportunas", ha señalado Guardiola a preguntas sobre la relación con Vox durante una entrevista este viernes en Canal Extremadura TV, recogida por Europa Press, con motivo de la entrega en Cuacos de Yuste del Premio Carlos V.

"Estamos tranquilos, de verdad que estamos en permanente contacto con los regantes de Tierra de Barros, estamos intentando aportar soluciones, y lo único que queremos es que todos vayamos de la mano por el bien de los regantes, de toda la comarca y de toda Extremadura. Y en eso vamos a seguir", ha incidido la presidenta autonómica.

RELACIÓN "MUY BUENA"

Así, ha apuntado que "la relación hasta el momento ha sido muy buena, cordial" por la cuestión "sencilla" de que PP y Vox se dieron "un marco de entendimiento" y firmaron un "acuerdo de gobernabilidad" que es "público, transparente", y que fue redactado y acordado "pensando únicamente en los extremeños y en el progreso" de la región.

"Pusimos en ese documento todo aquello que nos une, que eran bastantes cosas y que están ahí plasmadas, y dejamos a un lado las muchas cosas que también nos separan", ha dicho.

"Mientras todos cumplamos ese marco de convivencia que nos hemos dado como socios de gobierno todo va a ir fenomenal", ha afirmado Guardiola, quien a su juicio "la salida de tono que ha tenido Vox obedece a criterios electorales y no realmente a querer aportar una solución a los regantes de Tierra de Barros".

Así, ha incidido en que el PP "no se ha movido de su posición, no por una cuestión de cabezonería, sino porque no se ha movido de la verdad". "Yo siempre lo he dicho: vamos a ser muy transparentes con este proyecto. Lo que nos encontramos aquí fue una inversión cero, fueron mentiras, fue falta de transparencia y eso es lo que hemos querido contar a los extremeños y es lo que vamos a hacer", ha espetado.

En este sentido, ha resaltado la comisión de investigación sobre dicho proyecto que ha registrado el PP en la Asamblea, que espera que se constituya "con el apoyo de los grupos", y donde "podrán ver todos los extremeños y todas las extremeñas que este gobierno jamás ha mentido" y "quien se sale de la verdad tendrá que explicar por qué lo hace".

"Este proyecto es importantísimo para nosotros, importantísimo para la región. Nosotros apostamos por él. Por supuesto que vamos a poner financiación encima de la mesa y lo único que estamos pidiendo es que también lo haga el Gobierno de España y también lo haga Europa", ha apuntado.

Al respecto, ha recordado también que en una comisión sobre seguimiento de fondos hace unos días "se han comprometido a estudiar este proyecto con cariño, sobre todo para ver si puede ser financiado en el próximo Programa Operativo porque en éste ya no daba tiempo".

En esta línea, ha afirmado que "el presupuesto del gobierno no es de Vox, no es del PP, es de los extremeños. "Y a mí amenazar y jugar con eso me parece de verdad poco riguroso y poco serio... Y yo no voy a estar ahí, no voy a estar en el ruido que otros quieran generar, estoy en el día a día, en el trabajo, y en intentar ser lo más eficiente con el dinero público", ha recalcado.