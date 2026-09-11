Herida una mujer de 62 años atropellada en una calle de Badajoz

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BADAJOZ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 62 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' en un atropello ocurrido este viernes, 11 de septiembre, en Badajoz.

El siniestro ha tenido lugar poco después de las 12,00 horas en el cruce de las calles Grecia e Italia, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sido trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Badajoz. También han intervenido efectivos de la Policía Local.