Herido grave un hombre de 38 años tras golpearse con un toro mecánico en Jerte

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia - ALCER - Archivo

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha resultado herido grave con politraumatismos tras golpearse con un toro mecánico en la localidad cacereña de Jerte, en la salida hacia Tornavacas.

El suceso se ha producido pasadas las 00,00 horas de este martes y hasta el lugar del mismo se ha desplazado una Unidad Medicalizada, personal del Punto de Atención Continuada de Cabezuela del Valle y efectivos de la Guardia Civil.

El varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres), según los datos aportados por el 112 de Extremadura.