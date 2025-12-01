Herido leve un varón atropellado en la carretera N-V en Navalmoral de la Mata

MÉRIDA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años de edad ha resultado herido de carácter leve tras sufrir un atropello ocurrido este lunes, 1 de diciembre, en la antigua carretera nacional N-V a la altura de Navalmoral de la Mata.

En concreto, el siniestro ha tenido lugar sobre las 8,55 horas de este lunes, a la altura de la gasolinera La Bamba, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.

Como consecuencia del accidente, ha sufrido una fractura de cúbito y radio y ha sido trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y de la Policía Local de Navalmoral de la Mata.