Herido "muy grave" un varón de 28 años tras sufrir una salida de vía entre Don Benito y Mengabril

MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 28 años ha sido trasladado en estado "muy grave" al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, tras sufrir una salida de vía la noche de este pasado viernes entre la localidad pacense de Don Benito y Mengabril.

El accidente ha sido registrado minutos después de las 23,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida salida de vía en la EX-105.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde el herido ha sido trasladado politraumatizado al centro hospitalario, se han desplazado una unidad medicalizada, dotaciones del parque de bomberos de Don Benito-Villanueva de la Serena, efectivos de la Policía Local y patrullas de servicio de la Guardia Civil, según informa el Centro 112 de Extremadura.