Las hipotecas sobre viviendas suben un 7,2 por ciento en junio en Extremadura, por debajo de la media nacional

Archivo - Un hombre mirando pisos en venta en una inmobiliaria - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID/MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas sobre viviendas ha subido un 7,2 por ciento interanual en junio en Extremadura, hasta sumar 888 préstamos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La cifra en la región se sitúa por debajo del 10,8 por ciento de incremento de media nacional registrado en dicho periodo, hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra en el país en un mes de junio desde 2010.
Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos en el país después de que en mayo experimenta un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas.
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