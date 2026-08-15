Un hombre, de 47 años, herido menos grave al sufrir un accidente con un patinente en Cáceres

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Cáceres, a 20 de mayo de 2024, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo
CÁCERES 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 47 años ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente con un patinete en Cáceres, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.
El suceso se ha producido en torno a las 09,38 horas de este sábado en la calle Pedro Romero de Mendoza de la capital cacereña.
En concreto, el 112 ha recibido una llamada por una caída de patinete resultando herido, de carácter menos grave, un varón de 47 años.
Hasta el lugar se han trasladado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una dotación de servicio de la Policía Local de Cáceres.
El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres con una fractura de tobillo cerrada.