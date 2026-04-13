Hunan Yuneng materializará en los próximos días la compraventa de la parcela en ExpacioMérida para la fábrica de cátodos

Archivo - El Ayuntamiento de Mérida aprueba el interés público de la fábrica de cátodos cuya construcción empezará en marzo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa china Hunan Yuneng materializará en los próximos días la compraventa de la parcela en ExpacioMérida, de 467.000 metros cuadrados, para instalar la fábrica de cátodos que tiene proyectada, con una inversión cercana a los 800 millones de euros.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, quien ha valorado que "el proyecto avanza" y tras recordar que tenía una reserva del terreno, ha anunciado que en los próximos días se materializará la compraventa de la parcela.

Se trata de "un nuevo paso para que se inicien las obras por parte del inversor", cuya entrada en producción se espera que se produzca antes de finales de año, ha señalado el consejero, quien ha recordado que se trata de una planta industrial para la fabricación de materiales catódicos para baterías y ha señalado que es "una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y de la primera planta de este tipo en Europa".

TRABAJO RIGUROSO

Según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa, el proyecto de Hunan Yunen en Mérida es una oportunidad que se inició en septiembre de 2023 por parte del Gobierno de la presidenta María Guardiola, "fruto de un riguroso trabajo de atracción de inversiones, impulsando los sectores con mayor potencial en Extremadura, entre los que está el energético, y seleccionando los destinos".

Santamaría ha afirmado que este proyecto, "que nos llevó a visitar a los propios empresarios en China", sigue dando pasos y ha señalado que ya ha obtenido la autorización ambiental y está pendiente de obtener la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Mérida, "lo que se producirá de manera inminente".

También se ha acompañado al inversor en la obtención de los informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos.

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida supone una inversión cercana a los 800 millones, con capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de alrededor de 500 empleos directos.

Para la Junta de Extremadura es un "proyecto clave dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético", además de que refuerza la posición de la región como enclave industrial vinculado al sector energético.