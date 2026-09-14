El incendio de Tornavacas evoluciona favorablemente mientras se mantiene desplegado un amplio dispositivo

Un efectivo de Infoex en el incendio de Tornavacas. - INFOEX

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de efectivos y 17 medios aéreos combaten las llamas del incendio declarado este lunes, 14 de septiembre, en el término municipal de Tornavacas, cuya evolución es favorable.

En concreto, continúan desplegados en la zona efectivos y recursos del Plan de lucha contra incendios forestales (Infoex), del Ministerio para la Transición Ecológica, del servicio de lucha contra incendios de Castilla y León y Cruz Roja Extremadura.

Sobre el terreno se encuentra cinco unidades de bomberos forestales terrestres y siete helitransportadas, además de tres agentes del medio natural y cuatro técnicos de extinción, para un total de 95 intervinientes. Asimismo, atacan las llamas desde el cielo once helicópteros y seis aviones.