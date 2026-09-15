El incendio de Valdecaballeros en agosto fue provocado tras colisionar un buitre con el tendido eléctrico

Restos del buitre calcinado. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado el pasado 15 de agosto en el término de la localidad pacense de Valdecaballeros fue provocado tras la colisión de un buitre con el tendido eléctrico en las inmediaciones de la carretera EX-316.

Así, según la investigación de la Guardia Civil, el origen directo del fuego fue la colisión del ave con el tendido eléctrico de alta tensión.

Tras ello, el buitre sufrió una fuerte descarga y cayó sobre el terreno seco envuelto en llamas, actuando como una bola de fuego que inició la combustión instantánea de la vegetación.

El incendio que afectó a tres hectáreas forestales de encinas, pasto y jaras, antes de ser sofocado por medios aéreos y terrestres del Plan Infoex con helicópteros, camiones motobombas y respectivas cuadrillas, así como bulldocer, un coordinador del medio natural y patrullas de la Guardia Civil.

Una vez constatada la causa física del inicio de las llamas, en estos momentos los agentes continúan la investigación en el lugar del impacto para tratar de verificar si la línea eléctrica cumple con las medidas preventivas establecidas y adaptada a las prescripciones técnicas de la normativa vigente para la protección de la avifauna, con sistemas obligatorios que minimicen los riesgos de colisión y electrocución de aves.

Las diligencias instruidas ya han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque, ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.

Cabe destacar que, a nivel nacional, la benemérita establece operativos de servicios para impulsar la 'Protección de Avifauna frente a la electrocución' con el objetivo de prevenir e investigar los casos de colisión y electrocuciones de aves en tendidos eléctricos.