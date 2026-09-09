El Infoex da por estabilizado un incendio de Arroyomolinos

Un helicóptero del Infoex en el incendio en Arroyomolinos. - INFOEX

CÁCERES, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex)ha declarado estabilizado el fuego declarado la noche de este pasado martes en Arroyomolinos (Cáceres).

Un incendio por el que el Infoex llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad a las 22,25 horas por posible afección a bienes no forestales, y que posteriormente desactivó a las 6,10 horas de este miércoles.

En la zona continúan trabajando tres unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, así como un agente del medio natural y un técnico de extinción, para un total de 27 intervinientes. Asimismo, están desplegados en la zona dos helicópteros.