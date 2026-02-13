El IPC cae un 0,5 por ciento en enero en Extremadura en tasa interanual, hasta el 2,3 por ciento

Archivo - Un hombre llenando el depósito de gasolina de su coche en una estación de servicio - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha recortado su tasa interanual en enero cinco décimas en Extremadura, hasta el 2,3 por ciento, el mismo porcentaje total que a nivel nacional, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, en el conjunto estatal, el IPC ha recortado su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3 por ciento, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

El descenso nacional es una décima superior al esperado, pues Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025.

(((Más información en Europa Press)))