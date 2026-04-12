Irene de Miguel da su enhorabuena a Sánchez Cotrina y cree que se encontrarán defendiendo Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa en la sede de la formación.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa en la sede de la formación. - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 12 abril 2026 13:48
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MÉRIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha trasladado su enhorabuena al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y ha afirmado que "seguro" que ambos se encontrarán "defendiendo" la región.

En un mensaje publicado en la red social 'X', y recogido por Europa Press, De Miguel ha dado su enhorabuena y ha enmarcado la victoria de Cotrina en las primarias del PSOE extremeño en los "momentos complicados" que está atravesando la región.

"Hay que seguir defendiendo los servicios públicos y políticas que pongan en el centro a la gente trabajadora. Seguro que nos encontramos defendiendo Extremadura!!", ha expresado la líder de Unidas por Extremadura.

Este pasado sábado, Álvaro Sánchez Cotrina ha obtenido el 58% de los votos en las primarias celebradas por el PSOE de Extremadura, de manera que se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega, quien ha logrado el 41% de los votos de la militancia.

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