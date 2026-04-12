Irene de Miguel da su enhorabuena a Sánchez Cotrina y cree que se encontrarán defendiendo Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa en la sede de la formación. - EUROPA PRESS

MÉRIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha trasladado su enhorabuena al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y ha afirmado que "seguro" que ambos se encontrarán "defendiendo" la región.

En un mensaje publicado en la red social 'X', y recogido por Europa Press, De Miguel ha dado su enhorabuena y ha enmarcado la victoria de Cotrina en las primarias del PSOE extremeño en los "momentos complicados" que está atravesando la región.

"Hay que seguir defendiendo los servicios públicos y políticas que pongan en el centro a la gente trabajadora. Seguro que nos encontramos defendiendo Extremadura!!", ha expresado la líder de Unidas por Extremadura.

Este pasado sábado, Álvaro Sánchez Cotrina ha obtenido el 58% de los votos en las primarias celebradas por el PSOE de Extremadura, de manera que se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega, quien ha logrado el 41% de los votos de la militancia.