Una jornada en Almendralejo ahonda en la respuesta coordinada de las instituciones frente a la explotación sexual

Mesa inaugural de la I Jornada sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURAEX

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 14 (EUROPA PRESS)

La I Jornada sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual celebrada este lunes, 14 de septiembre, en Almendralejo, ha abundado en la necesidad de reforzar la coordinación entre las administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades sociales especializadas para avanzar en la prevención, detección y erradicación de esta forma de violencia contra las mujeres.

Un encuentro que ha contado con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración de Justicia, servicios sociales, administraciones públicas y entidades especializadas, a las que ha asistido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estefanía Rodríguez Silva, o la presidenta de la Diputación de Badajoz, entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez Silva ha señalado que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual constituye "uno de los delitos más deleznables que pueden sufrir las mujeres y las niñas", ya que atenta directamente contra su dignidad y provoca consecuencias devastadoras a nivel psicológico, físico y social.

En este sentido, ha destacado que "todos los recursos tenemos que estar unidos en la lucha para que esto se erradique", y asimismo ha recordado que la Junta de Extremadura actualizó el pasado año el Protocolo contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, incorporando por primera vez indicios específicos para la detección de posibles víctimas menores de edad.

Asimismo, entre las novedades introducidas se encuentra la detección de posibles situaciones de trata a través de las redes sociales, espacios que, según ha explicado Rodríguez Silva, "aprovechan la vulnerabilidad y la pobreza de mujeres y niñas para su captación".

PUNTA DEL ICEBERG

También ha recordado que el Instituto de la Mujer de Extremadura tiene entre sus competencias la emisión de las acreditaciones administrativas de las situaciones de trata en la región. Según los datos facilitados por Rodríguez Silva, durante el pasado año se emitieron nueve acreditaciones por situaciones de trata con fines de explotación sexual, mientras que en lo que va de año se han registrado tres.

No obstante, la directora del IMEX ha subrayado que estas cifras no reflejan la dimensión real del problema. "Los números no son significativos y estamos ante la punta del iceberg" de un delito caracterizado por su elevada dificultad de detección.

Por ello, ha apelado a mantener "todas las alarmas puestas" y a la responsabilidad del conjunto de la sociedad para identificar posibles situaciones de explotación. En este sentido, ha instado a la ciudadanía a comunicar a las autoridades cualquier indicio que pueda apuntar a que una mujer o una niña está siendo víctima de explotación sexual.

Rodríguez Silva también ha puesto el foco en la demanda de servicios sexuales y en la responsabilidad de quienes los consumen, al considerar que "quienes pagan sostienen la explotación sexual".

La directora del IMEX ha defendido así la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral y ha reclamado que la sociedad no permanezca ajena ante una realidad que afecta especialmente a mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad.

COORDINACIÓN

A su vez, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha defendido la importancia de la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Judicatura, la Fiscalía, los servicios sociales de las distintas administraciones, y de las ong que trabajan en el sector para "atacar con todas las fuerzas" la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Tras advertir, así, de que este tipo de trata supone "una gravísima vulneración de los derechos humanos" y al mismo tiempo "una forma cruel de explotación de las personas", ha incidido en la prevención y en la formación para tratar de "eliminar todo lo posible" esta problemática.

"Y a partir de ahí, una vez que se detecta atacarlo con todas nuestras fuerzas desde el punto de vista de instituciones públicas", ha sentenciado Quintana, quien ha recordado que existen en la región "muchísimos casos abiertos, muchas investigaciones abiertas" sobre presuntos casos de trata con fines de explotación sexual.

30 MUJERES ASISTIDAS EN 2025 EN EXTREMADURA

En concreto, ha señalado que el pasado año más de 30 mujeres fueron asistidas en Extremadura por trata de explotación sexual; y ha remarcado el trabajo conjunto de "absoluta coordinación" entre la Guardia Civil y la Policía Nacional para abordar esta problemática.

Finalmente, Quintana ha reconocido también que desde la pandemia de la Covid, la tendencia en Extremadura está siendo la proliferación de pisos donde se darían casos de trata con fines de explotación sexual, más que de prostíbulos.

"Sí, esa tendencia también existe y estamos atacando", ha indicado; tras lo cual ha valorado la "importancia" que tienen tanto las ONG que trabajan en la materia, como los servicios sociales de los ayuntamientos, que "es la institución más cercana hacia este problema, y en el que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una ayuda impagable", ha aseverado.