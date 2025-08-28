Unas jornadas en Guadiana aúnan ponencias técnicas con actividades gastronómicas en torno al tomate

BADAJOZ, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las XIX Jornadas del Tomate se celebran los días 5 y 6 de septiembre en la localidad pacense de Guadiana con un apartado técnico que incluye dos ponencias, una sobre la tecnología y cómo puede ayudar a la eficiencia en la gestión del riego y la fertilización de este producto y otra sobre el análisis del ciclo de vida del mismo apoyado por sensores, ambas a cargo de personal del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).

Ambas tendrán lugar en la tarde del viernes 5 junto a una clase magistral sobre cocina creativa con tomate, en el marco de estas jornadas que, por primera vez, se amplían a dos días y cuya segunda jornada, el sábado 6, incluye un show cooking en torno a desayunos saludables, un cortador de jamón o un concurso y degustación de platos elaborados con tomate.

El diputado de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, Manuel Gómez; y la concejala del Ayuntamiento de Guadiana, Marce Cuéllar; han presentado esta nueva edición acompañados de Domingo Fernández, presidente de Carnes y Vegetales Apis Group, de Tomates del Guadiana y Acopaex; Francisco Javier Durán, gerente de la cooperativa San Valeriano; y Felipe Ibarra, especialista en hostelería y turismo.

En su intervención, Marce Cuéllar ha detallado que estas jornadas nacieron en 2006 como una degustación de platos elaborados con tomate gracias a la idea de un agente de desarrollo local del momento, y que con el paso del tiempo este formato se quedó "un poco obsoleto" y hace dos años decidieron darle un "impulso" y crear un producto turístico en torno a este evento, con el objetivo también de poner en valor el trabajo de los agricultores, la industria, la investigación o la gastronomía y, en general, de los sectores relacionados con este producto en la región.

Asimismo, este año introducen mejoras como su ampliación en un día, con la parte técnica el viernes por la tarde y actividades para el sábado, que comienza con el citado show cooking a cargo de Felipe Ibarra, quien ha adelantado que estará protagonizado por dos elaboraciones y, en concreto, por dos tostadas, una con una base de confitura de tomate con queso fresco, aceite de oliva virgen extremeño y crujiente de jamón ibérico y otra con una base de guacamole y esferificaciones de tomate.

Otras actividades están son talleres para el público infantil, una cata de vinos DO Ribera del Guadiana con maridaje, un cortador de jamón de la mano de Alimentos Extremadura, el concurso de platos elaborados con tomate con la colaboración de Apis y una actuación de la Tuna de Veteranos de Mérida, junto al "toque solidario" que supone la presencia de ELA Extremadura y la posibilidad de adquirir el ketchup solidario elaborado y donado por Tomcoex, del grupo Conesa y Grupo Carzola.

EL ORO ROJO

Por su parte, Manuel Gómez ha destacado la importancia y relevancia de estas jornadas, tanto para el sector económico como en materia cultural, y que se consolidan con su ampliación de uno a dos días para poder hablar del tomate, conocido como el "oro rojo" y que se trata de un cultivo que durante las últimas décadas ha experimentado un gran desarrollo y transformación y que es "emblemático" en las Vegas Altas y Bajas del Guadiana.

Sobre esto último, ha incidido en que han pasado casi 25 años de la transformación agroindustrial que ha sufrido este cultivo desde los métodos tradicionales a su mecanización, lo que le ha permitido llegar a la situación actual, a la vez que ha resaltado la importancia de la misma para la provincia y la región, donde se produce y también se transforma el producto. En las jornadas, ha apuntado, "se da un paso más" y se da "sentido" a esa cadena de valor en torno a sus usos en la cocina y a nivel gastronómico.

Así, ha resaltado el papel "fundamental" del cultivo del tomate como un generador de empleo tanto en las localidades en las que se cultiva como respecto a todo lo que mueve a nivel logístico, y que se debe "sacar pecho" y "presumir" de que la región es uno de los principales productores en todo el país y en torno al 75 u 80 por ciento del tomate nacional se cultiva en Extremadura y, dentro de la comunidad, "sobre todo" en la provincia pacense y en las Vegas del Guadiana.

A su vez, Domingo Fernández ha recordado que empezó a cultivar tomates hace más de 50 años en una fábrica en la zona de las Vegas Bajas y que después han ido desarrollando este cultivo, ante lo que ha detallado que entonces se sacaban 30.000 o 40.000 kilos por hectárea y actualmente se llegan a los 90.000 o 100.000. Hace unos 25 años y dados los problemas con su transformación y los rendimientos para los agricultores, decidieron hacer la primera fábrica cooperativa, Tomates del Guadiana, en las Vegas Altas.

Esta cooperativa se ha ido desarrollando desde que comenzara con un grupo de agricultores y hoy en día es la mayor fábrica de tomates de Europa. Posteriormente, ha continuado, hace 12 años una industria de las Vegas Bajas, Carcesa, entró en concurso de acreedores y a la vista de que Extremadura no tenía marcas pero sí mucha producción, decidieron arriesgarse entre Acopaex y Tomates del Guadiana y la compraron. Tras varios años de saneamiento, mejoras y reformas actualmente venden en más de 60 países de todo el mundo.

En relación a la campaña actual, Francisco Javier Durán ha puesto el foco en que en las dos o tres últimas del tomate en cuanto a nivel de facturación han sido "muy buenas", pero que este año la climatología y las lluvias han retrasado la plantación y la campaña se presenta "bastante complicada".

Sobre esto último, Domingo Fernández ha ahondado en que la campaña en cuanto a producción va a ser "más baja" que el año anterior y ha citado dos factores como que se ha contratado menos y que el pasado año fue "excepcional", pero este van a volver a medias anteriores en cuanto a rendimientos medios por hectárea. La climatología en primavera ha hecho que se retrase la plantación, a la par que ha sumado al calor y ha considerado que no va a ser un año de "gran" cosecha, aunque en el campo están "acostumbrados" a estos "altibajos".