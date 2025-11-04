Jóvenes intérpretes de guitarra clásica de la región mostrarán su talento en cuatro conciertos en Cáceres

Presentación del Ciclo de Jóvenes Intérpretes Extremeños de Guitarra, que se celebra en Cáceres con cuatro conciertos y un concurso infantil - EUROPA PRESS

CÁCERES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura Ángel Iglesias (Aguicex) ha organizado el Ciclo de Jóvenes Intérpretes Extremeños de Guitarra, que contará con cuatro conciertos los días 7, 22 y 29 de noviembre y 12 de diciembre, y un Concurso de Interpretación Internacional de Guitarra Clásica en la modalidad infantil, el día 13 de diciembre.

El primero de los conciertos tendrá lugar este viernes 7 de noviembre en el paraninfo del Espacio UEx, situado en la avenida Virgen de la Montaña, a las 20,00 horas, y lo ofrecerán los jóvenes guitarristas Antonio Siendones y Luis Márquez, del Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa de Cáceres, y del Conservatorio Esteban Sánchez de Mérida, respectivamente.

A pesar de su juventud cuentan con un número importante de premios de interpretación a sus espaldas y ambos están en el último curso de grado profesional con las más altas calificaciones y preparando nuevos proyectos.

Continuará el ciclo el sábado 22 de noviembre, en el salón de actos de Caja Almendralejo a las 20,00 horas, a cargo de la joven guitarrista Isabel Mendo, de Arroyo de la Luz. Antigua estudiante del Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres, terminó los estudios en el Conservatorio Superior de Palma de Mallorca con el prestigioso profesor Pedro Mateo, y luego ha cursado un máster en Maastricht (Países Bajos) con Carlo Marchione. Ha sido ganadora de varios concursos desde su infancia y continúa haciendo su carrera con la guitarra.

El sábado, 29 de noviembre, será el turno de Nacho Cuadrado, alumno del Conservatorio de Mérida. Finalizó el grado superior en Sevilla con las máximas calificaciones y ha cursado también un máster en la Haya con Pavel Steidl. Este año fue finalista en el concurso de guitarra de Coria, y ha ganado numerosos premios nacionales. Este concierto también será en el salón de actos de Caja Almendralejo, a las 20,00 horas

Por último, el 12 de diciembre el concierto correrá a cargo de Juan José Rodríguez, joven guitarrista de Oliva de la Frontera, actualmente profesor en el conservatorio Juan Vázquez de Badajoz. Obtuvo las máximas calificaciones en su carrera, estudió el Máster de guitarra de la universidad de Alicante siendo el alumno más destacado.

Juan José Rodríguez ha ganado numerosos premios, y este año ha sido finalista del prestigioso certamen Francisco Tárrega, de Benicasim. Este concierto será en el Palacio de la Isla, a las 20,00 horas.

CONCURSO INFANTIL

Además del ciclo de conciertos, el sábado 13 de diciembre se desarrollará el Concurso de Interpretación Internacional de Guitarra Clásica en la modalidad infantil hasta 11 años, con premios como una beca de estudio, medallas, diplomas y una guitarra Esteve para el primer premio. La final del concurso será el 13 de diciembre a las 10,00 horas en el salón de actos del colegio mayor Antonio Franco, antigua residencia de estudiantes San José.

En cuanto al concurso infantil, como novedad el primer premio además de la aportación económica, conllevará la grabación de un vídeo profesional. Los interesados en participar se pueden inscribir en la página web de la asociación.

Todos los detalles se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa con la participación del concejal de Cultura, Jorge Suárez, junto al presidente de Aguicex. Jacinto Sánchez. Suárez ha recordado que el Ayuntamiento de Cáceres colabora con esta iniciativa con una aportación en las subvenciones en concurrencia competitiva, "lo que nos trae un programa extenso de este instrumento con historia en nuestra cultura española y cacereña".

Suárez ha destacado la labor que se está haciendo desde la asociación para poner en valor y dar un lugar adecuado a la guitarra clásica, y "a todo el talento que tenemos". También ha destacado el concurso infantil, donde se podrá ver todo el esfuerzo de los alumnos y se le da un hueco a los más pequeños, para que "se vean reflejados y apoyados por las instituciones".

Por su parte, el presidente de Aguicex ha agradecido el apoyo del ayuntamiento a las iniciativas de la asociación que buscan "poner en valor el esfuerzo, sacrificio y trabajo" que estos jóvenes interpretes llevan haciendo desde temprana edad, estudiando en conservatorios de la región y de fuera.

"Su calidad que nos enorgullece porque han venido a nuestros cursos y animamos a toda la ciudadanía a que asistan a los conciertos y el concurso, que son gratuitos", ha concluido.