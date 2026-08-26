La Junta activa un plan de acción con más de 2,2 millones para asegurar la continuidad de los Centros de Transporte

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, mantiene una reunión de trabajo con representantes de las asociaciones de transportistas AGT y Asemtraex - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con representantes de las asociaciones de transportistas AGT y Asemtraex para trasladarles de primera mano la situación de los Centros de Servicios al Transporte tras la resolución del contrato de explotación y presentarles el plan de acción activado por el Ejecutivo autonómico para garantizar su funcionamiento.

Durante el encuentro, el consejero ha explicado que la Junta ha puesto en marcha una estrategia que combina medidas inmediatas para asegurar la continuidad de la actividad en los centros, un programa de inversiones para mejorar las instalaciones y el impulso de una nueva licitación que permita contar con un modelo de gestión "estable, moderno y adaptado a las necesidades actuales del sector".

Ramírez ha señalado que, una vez concluido el procedimiento de resolución contractual, la Administración autonómica ha iniciado las actuaciones necesarias para la recepción de los distintos centros, la evaluación de su estado de conservación y la revisión de las obligaciones pendientes vinculadas a la concesión.

El plan de acción diseñado por la consejería se articula en tres líneas fundamentales. La primera consiste en garantizar el funcionamiento de los centros durante el periodo transitorio, manteniendo los servicios esenciales de vigilancia, limpieza, mantenimiento y seguridad para que los profesionales del transporte puedan seguir utilizando estas instalaciones con normalidad, explica la Junta en nota de prensa.

La segunda línea contempla una inversión estimada de más de 2,2 millones de euros destinada a recuperar y mejorar las condiciones de la red de Centros de Servicios al Transporte. Las actuaciones previstas incluyen mejoras en cubiertas, aseos y duchas, iluminación, saneamiento, cerramientos, aparcamientos, control de accesos, sistemas de videovigilancia y áreas de suministro de combustible.

Entre las principales inversiones previstas destacan la actuación en el Centro de Servicios al Transporte de Mérida, valorada en 600.000 euros, para la reposición de la cubierta de la zona de aparcamientos y la mejora de diferentes instalaciones; una inversión de 350.000 euros para la reforma de aseos y duchas en varios centros de la red; y 500.000 euros destinados a adaptar las instalaciones de suministro de combustible a la normativa vigente.

Además, el programa incluye actuaciones de mejora en cerramientos, renovación de luminarias, reparación de redes de abastecimiento y saneamiento, instalación de sistemas de control de accesos, actualización de la señalización y refuerzo de los sistemas de videovigilancia.

La tercera línea de trabajo se centra en construir una solución estable y duradera para el futuro de los Centros de Servicios al Transporte.

En este sentido, la Junta de Extremadura ya trabaja en la preparación de una nueva licitación para la explotación de la red, manteniendo contactos con asociaciones de transportistas, operadores logísticos y gestores especializados para definir un modelo de gestión viable y ajustado a las demandas actuales del sector.

Ramírez ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es ofrecer una respuesta "inmediata" al sector, mantener operativos los Centros de Servicios al Transporte y sentar las bases de una red "moderna, segura y eficiente que responda a las necesidades de los transportistas extremeños".

Finalmente, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura de mantener un "diálogo permanente" con las asociaciones representativas del sector para incorporar sus propuestas, tanto en las actuaciones de mejora previstas como en el diseño de la futura concesión.