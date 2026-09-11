Junta y agentes sociales acuerdan un "histórico" Plan extremeño de Vivienda 2026-2030 dotado con más de 950 millones

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, en rueda de prensa tras la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y los agentes sociales han acordado un "histórico" Plan regional de Vivienda, Rehabilitación y Suelo 2026-2030, dotado con más de 950 millones de euros.

Tras la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo celebrada este viernes en Mérida, ahora se inicia la tramitación administrativa del plan, que deberá ser aprobado en Consejo de Gobierno autonómico, previsiblemente en el mes de octubre, para su posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este viernes en Mérida tras la reunión de la comisión sectorial el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, quien ha remarcado el "compromiso total" del Gobierno de María Guardiola con la vivienda, el impulso de la concertación y diálogo, y ha subrayado que ningún ejecutivo en la historia de la comunidad ha puesto sobre la mesa tanta dotación para el plan.

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