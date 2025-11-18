La Junta aprueba la creación de las 138 plazas de bomberos forestales del Infoex a jornada completa durante todo el año

Archivo - Bomberos del Infoex actuan durante los incendios de este verano en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes la creación de las 138 plazas de bomberos forestales conductores del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) para que trabajen "por fin" a jornada completa durante todo el año.

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional ha aprobado este martes el decreto de creación de estas plazas, que "van a pasar a tener una temporalidad del 50 al 100 por cien" del año, y se van a distribuir en centros de trabajo repartidos por toda la comunidad autónoma, según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa.

El objetivo de esta medida es "convertir lo que era empleo temporal en empleo estable", ya que esos 138 bomberos forestales conductores del Plan Infoex, que trabajaban desde el año 2016 desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, "para cubrir fundamentalmente la época de riesgo alto de incendios", ahora lo harán durante todo el año.

Así, con el decreto aprobado este martes, estos bomberos forestales pasarán de trabajar seis meses a un año completo, lo cual permitirá "mejorar el dispositivo de prevención y de extinción de los incendios forestales", así como beneficiar a estos profesionales que "ejercen un papel fundamental en la protección de nuestros montes".

La creación de estas plazas supone un "refuerzo" del Plan Infoex, que "va a tener la misma plantilla durante todo el año", que pasará de 856 a 994 empleados, por lo que "dispondrá así de los mismos recursos humanos para la extinción que para la prevención de los incendios", ha explicado Manzano.

PROVISIÓN DE LAS PLAZAS

Respecto a la forma de provisión de las plazas creadas, Elena Manzano ha relatado que primer lugar, "como es obvio", se va a llamar "a todos aquellos trabajadores que ya tienen la condición de fijos y que tienen derecho a acceder mediante una adscripción provisional".

Así, "estas personas dejarán sus puestos vacantes, por lo que siempre vamos a tener 138 plazas, pero ellos tienen ese derecho a poder optar a las que vamos a sacar ahora", ha resaltado la portavoz de la Junta, quien ha señalado que posteriormente harán llamamientos en bolsa, por lo que ha confiado en que "muy pronto" estas plazas puedan ser ocupadas por todo este personal.

Posteriomente "habrá pruebas selectivas y ya definitivamente ocuparán esos 138 bomberos esas plazas con ese carácter definitivo", ha concluido Manzano.