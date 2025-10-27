La Junta da luz verde a una nueva convocatoria de ayudas a la agroindustria dotada con 28 millones

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas a la agroindustria dotada con 28 millones de euros para apoyar las inversiones destinadas a la transformación y a la comercialización de los productos agrícolas de la región.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha subrayado la importancia de la industria asociada al sector primario "como motor económico" de Extremadura y ha añadido que las cuantías de esas ayudas varían en función del proyecto que se presente y la inversión que realicen, y tienen un plazo de ejecución de 18 meses.

Además, ha avanzado que en dicha convocatoria de ayudas se incluyen proyectos que promueven la creación de nuevos centros productivos y los que impulsen la ampliación y la modernización de los centros existentes con el objetivo de diversificar la producción o incorporar mejoras en los productos, procesos o servicios.

El objetivo, según ha recalcado Bautista en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno es contribuir a que los productos agrícolas que parten de Extremadura tengan una "mayor calidad", que las empresas del sector incorporen sistemas innovadores que aseguren su competitividad, que puedan desarrollar su trabajo con la mayor seguridad y, en definitiva, que sigan siendo "parte fundamental" del desarrollo económico de Extremadura.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas físicas o jurídicas, titulares de empresas agroalimentarias que transformen y comercialicen o que vayan a transformar y comercializar los productos agrícolas contenidos en el anexo I de los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea y el algodón, exceptuando los productos de la pesca.