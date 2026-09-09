La Junta defiende la vigencia de la Ley de Concordia y su "compromiso" con la memoria, las exhumaciones y la reparación

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, ha indicado que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley de Concordia de Extremadura y admitido a trámite este martes por el Tribunal Constitucional "afecta únicamente a determinados preceptos", y ha lamentado que esta decisión se haya tomado "precisamente en el Día de Extremadura".

Así, ha defendido la "vigencia" de la Ley de Concordia y su "compromiso" con la memoria, las exhumaciones y la reparación de "todas las víctimas"; y ha asegurado que el Ejecutivo regional defenderá la constitucionalidad de los preceptos recurridos y reivindica una norma "para todos los extremeños".

En este sentido, recuerda que el recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el artículo 4.2, en lo relativo al inciso 'evitando el enfrentamiento entre españoles'; contra el artículo 4.4; los artículos 16 y 17; y las disposiciones transitoria y derogatoria.

Abel Bautista ha afirmado que el Tribunal Constitucional ha acordado la suspensión de estos preceptos, "por lo que el resto de la Ley de Concordia continúa en vigor", ha remarcado.

El vicepresidente ha señalado que la nueva norma, Ley 4/2025, de 15 de octubre, de Concordia de Extremadura, mantiene "vigente" su objetivo "fundamental" que es "la memoria, el reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de la verdad y los procedimientos de exhumación".

Ha explicado que "lo más importante, es decir, el reconocimiento de todas las víctimas y el procedimiento de exhumación para salvaguardar la memoria de todos, sigue vigente", indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Bautista ha defendido una norma "para todos" que evite que haya "víctimas de primera y de segunda" y que garantice que "todos" los extremeños se sientan reconocidos, "con independencia del bando al que pertenecieran sus familiares".

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