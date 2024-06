La Junta de Extremadura reafirma que seguirá financiando las Oficinas de Igualdad, como un "recurso de gran valor"

MÉRIDA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha reafirmado este jueves que seguirá financiando las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, que considera "un recurso de gran valor" para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

"La igualdad es para nosotros una prioridad, y así vamos a seguir", ha reafirmado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante sendas preguntas de PSOE y Unidas por Extremadura sobre si prevén cerrar o no las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género en la región.

En la formulación de su pregunta, la diputada socialista Soraya Vega ha considerado que en la Junta de Extremadura "no son transparentes, ni tampoco son de fiar", por lo que le ha preguntado si "comparten" las declaraciones de Vox sobre el cierre de estas oficinas.

Así, Soraya Vega ha considerado que desde el Ejecutivo extremeño "no condenan" estas declaraciones de Vox "sencillamente porque no pueden y tampoco porque no quieren", tras lo que ha lamentado que desde hace un año que gobiernan, están "asistiendo a espectáculos bochornosos, cortesía de sus socios de la extrema derecha", ha dicho.

