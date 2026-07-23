La Junta invertirá 7,2 millones de euros en el polígono industrial de Don Benito

Autoridades visitan las obras del polígono industrial de Don Benito - JUNTA DE EXTREMADURA

DON BENITO (BADAJOZ), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de Extremadura Avante, invertirá 7,2 millones de euros en el polígono industrial de Don Benito, con lo que se da respuesta a una "reivindicación histórica" de este municipio pacense.

Así lo ha destacado la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien ha visitado este jueves las obras del polígono industrial junto al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.

La presidenta extremeña ha incidido, en declaraciones a los medios, que esta actuación es un "claro ejemplo de ese cambio de rumbo" en la política económica de la Junta y que se basa en el apoyo al tejido empresarial extremeño, la atracción de inversiones y la creación de empleo.

"Desde el período 2015 a 2023, que han sido los últimos años del Gobierno del Partido Socialista en esas dos últimas legislaturas, apenas invirtió un millón de euros en el desarrollo de suelo industrial. Nosotros en los dos últimos años hemos hecho una inversión de más de 12 millones de euros y vamos a seguir trabajando para crear cinco polígonos industriales, tres parques empresariales con una inversión total de más de 33 millones de euros", ha señalado Guardiola.

Del mismo modo, la presidenta extremeña ha reiterado que las pymes y los autónomos son quienes crean riqueza y empleo en la región y ha defendido que la Junta seguirá acompañando a los empresarios con políticas y fórmulas "bastante sencillas", que consisten en menos impuestos, menos burocracia, más apoyo y más inversión, ha dicho.

Además, ha destacado los avances registrados por Extremadura en materia de digitalización administrativa, con el incremento de los trámites telemáticos del 45 al 91 por ciento, con lo que la región se sitúa por encima de la media europea, y ha avanzado que se trabaja en una Ley de Simplificación Administrativa para reducir el papeleo y agilizar los procedimientos para empresas y emprendedores.

La presidenta autonómica también ha recordado que la última convocatoria de Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial ha permitido conceder cerca de 68 millones de euros en ayudas a pymes extremeñas y se han movilizado más de 222 millones de euros de inversión.

(Más información en Europa Press)