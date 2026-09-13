La Junta invierte 144.200 euros en renovar el Centro de Interpretación de la calzada romana de Baños de Montemayor

Archivo - Centro de Interpretación 'Vía de la Plata' de Baños de Montemayor - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, continúa con su línea de actuación centrada en la mejora y renovación de los Centros de Interpretación de la Vía de la Plata.

Enmarcada en esta línea de trabajo, ha invertido 144.245,13 euros en la renovación del Centro de Interpretación de la Calzada Romana 'Vía de la Plata' de Baños de Montemayor con el objetivo de actualizar sus contenidos y recursos expositivos, mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar su papel como espacio de divulgación del patrimonio histórico y cultural vinculado a la Vía de la Plata y al Camino de Santiago.

La actuación se ha desarrollado en dos fases: una primera de 'Estudio, diseño y redacción del proyecto museográfico para la renovación y adaptación del discurso expositivo' del centro de interpretación, con una inversión de 17.200,15 euros; y una segunda fase en la que se ha licitado el 'Suministro e instalación de material expositivo para la renovación y adaptación de la musealización' en este centro de interpretación, por un importe de 127.044,98 euros y que está previsto que finalice a finales de este año.

En un comunicado, la Junta ha explicado que este centro fue inaugurado en 2001 y que, desde entonces, ha desempeñado un papel "destacado" en la divulgación de la historia y el patrimonio asociados a este itinerario, recibiendo anualmente a más de 2.000 turistas, peregrinos y otros usuarios.

"Esta renovación permitirá crear un nuevo espacio expositivo, con una presentación dinámica y pedagógica de la historia, el presente y el futuro de la Calzada Romana Vía de la Plata, consolidando el centro como un punto de referencia e información para los numerosos viajeros que recorren esta antigua vía, así como para los centros educativos y los peregrinos que realizan el Camino de Santiago por esta bimilenaria vía", ha asegurado el gobierno autonómico.

MUSEALIZACIÓN

El nuevo diseño museográfico incorpora diferentes recursos que permiten al visitante acercarse a los contenidos de una manera "más atractiva e interactiva". Entre ellos se incluyen mesas retroiluminadas con información, recursos interactivos con mapas, recursos tiflológicos, elementos audiovisuales, paneles, proyectores, sistemas de iluminación, maquetas, vinilos, pantallas, monitores y códigos QR, además de una mesa de juegos y bancos para el descanso de los visitantes.

La información y los contenidos estarán disponibles tanto en español como en inglés, incluyendo los textos y las audiodescripciones, con el objetivo de facilitar el acceso a los contenidos a un público más amplio. Igualmente, la nueva museografía prestará especial atención a la accesibilidad.

Además, el espacio interpretativo dispondrá de iluminación específica y estructura perimetral destinada a albergar los contenidos.

CINCO ÁMBITOS TEMÁTICOS

En cuanto a los contenidos de la nueva exposición, estos se distribuirán en cinco ámbitos temáticos principales con el que se podrá realizar un recorrido por la evolución histórica y cultural de la Vía de la Plata.

Por un lado, 'La Vía antes de la Vía', donde se aborda la existencia de una vía de comunicación natural que sirvió como base para la construcción de la Vía de la Plata, así como las diferentes denominaciones que recibió y la influencia del clima y del paisaje en la configuración de este itinerario.

Por otro, 'Un camino para controlar el territorio', un espacio que explica los diferentes motivos estratégicos que llevaron a la construcción de la Vía de la Plata y su relación con el mundo romano, además de mostrar cómo ha perdurado a lo largo del tiempo convirtiéndose en un eje vertebrador del territorio.

El tercero de los ámbitos temáticos será 'Entre el cielo y la tierra', donde se abordará cómo, con la cristianización, la Vía de la Plata se convirtió en un camino fundamental para la peregrinación a Santiago de Compostela desde el sur de la Península.

El espacio 'Un futuro por delante' analiza la importancia que la Vía de la Plata ha mantenido en el desarrollo de Extremadura, incluso en aquellos periodos en los que pasó a ocupar un papel secundario.

'La zona Kids' pondrá punto final al recorrido con un espacio de juegos destinado a poner en práctica y afianzar los conocimientos adquiridos durante la visita de una forma amena y participativa. Esta zona contará con dos recursos: un interactivo tipo 'Quiz Show', dirigido al público general, y una mesa de juegos orientada especialmente al público infantil, que permitirá recorrer la Vía de la Plata superando diferentes pruebas y casillas.