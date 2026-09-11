La Junta pide al Gobierno de España que retire el Real Decreto de centros de datos porque compromete inversiones

Infografía sobre un centro de datos - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha reclamado al Gobierno de España la retirada del proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumo energético de los centros de datos, al considerar que las condiciones que plantea pueden comprometer el desarrollo de un sector estratégico para la región y provocar la salida de inversiones de España hacia otros países europeos.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado este viernes que la Junta, a través de la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha trabajado desde la publicación del borrador en el análisis de sus efectos y ha presentado alegaciones dentro del plazo establecido.

Santamaría ha señalado que la posición de Extremadura es instar al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto, al considerar que la propuesta ataca la unidad de mercado y establece para los centros de datos unas exigencias energéticas que, en su opinión, son "prácticamente imposibles de cumplir" y que pueden comprometer inversiones ya realizadas y proyectos estratégicos para Extremadura.

Entre las condiciones planteadas, el consejero ha señalado la exigencia de que la energía consumida por los centros de datos tenga que generarse de manera adicional mediante instalaciones fotovoltaicas y que el 80 por ciento de la energía consumida cada hora tenga que ser generada durante esa misma hora, una condición que, según ha explicado, no puede cumplirse durante las horas sin radiación solar.

UNA NORMATIVA MÁS RESTRICTIVA QUE LA EUROPEA

En declaraciones a los medios en Cáceres donde ha visitado el Centro de Formación para el Empleo, el consejero ha indicado que la Junta considera especialmente preocupante que la propuesta española establezca unas condiciones más restrictivas que las fijadas en el ámbito europeo.

Santamaría ha señalado que el Ministerio habría recibido más de 500 alegaciones durante el proceso de consulta y que existe una preocupación generalizada entre el sector privado y las administraciones por las consecuencias que puede tener la nueva regulación sobre la inversión en centros de datos.

Así, ha advertido de que el efecto de estas condiciones puede ser que "toda la inversión en centros de datos se vaya de España", mientras otros países europeos están intentando atraer esos proyectos.

Para Extremadura, ha subrayado, se trata de una cuestión estratégica. La región produce actualmente entre cinco y seis veces la energía que consume, por lo que la Junta considera que los centros de datos pueden desempeñar un papel relevante en el desarrollo del sector tecnológico y en la atracción de nuevas inversiones.

PROYECTOS YA EN MARCHA

La Junta de Extremadura también advierte de las consecuencias que puede tener la aplicación de las nuevas condiciones sobre proyectos que ya han avanzado en sus inversiones y tramitaciones.

Santamaría ha señalado que el Real Decreto cambia las reglas del juego con carácter retroactivo, ya que contempla que los proyectos que ya están autorizados y conectados, así como aquellos autorizados pero todavía no conectados, tengan que adaptarse a la nueva normativa. "Se está perjudicando a empresas que ya han hecho inversiones, que ya han hecho tramitaciones y desde luego están muy preocupados", ha señalado.

En este sentido, la Junta considera que la aplicación de estas nuevas condiciones puede generar un perjuicio tanto para las empresas que ya han comprometido inversiones como para las regiones que están trabajando para atraer nuevos proyectos.

UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

El consejero ha defendido que los centros de datos son proyectos tractores para el desarrollo del sector tecnológico y ha recordado las medidas impulsadas por la Junta durante los últimos tres años para favorecer este ámbito, entre ellas los programas de Nómadas Digitales, los centros de coworking y el Plan de Talento Digital, mediante el que se han formado más de 3.500 personas en capacidades avanzadas.

Santamaría ha señalado que el sector digital representa ya, según los datos mencionados recientemente por el ministro de Economía, el 27 por ciento del PIB, y ha advertido de que expulsar de España las inversiones vinculadas a los centros de datos supondría renunciar a una parte de ese desarrollo tecnológico.

"Desde Extremadura no estamos dispuestos", ha afirmado Santamaría, quien ha reclamado al Gobierno central que recapacite antes de aprobar definitivamente la norma.

El consejero ha concluido que el perjuicio para España y para Extremadura si el Real Decreto sigue adelante "sería enorme", especialmente por su impacto sobre proyectos que ya han realizado inversiones y sobre la capacidad de la región para seguir atrayendo actividad industrial y tecnológica, informa la Junta de Extremadura.