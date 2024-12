La Junta recalca que la Sala Trajano de Mérida mantendrá su programación y que se abrirá al talento joven en 2025

MÉRIDA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha destacado que la Sala Trajano de Mérida mantendrá su programación y que se abrirá al talento joven el próximo año 2025, dos líneas que son "perfectamente compatibles".

"La Sala Trajano no se cierra. Nunca se ha dicho tal cosa desde la Consejería de Cultura. Se puede decir más alto, pero no más claro. No se cierra", ha aseverado Palomino en la respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Cultura de la Asamblea por el PSOE sobre este espacio.

Otra cosa, ha dicho el secretario general, es que "se haya querido tergiversar o manipular", a lo que ha añadido que es el momento de "estar al margen de cualquier tipo de polémica" O "alarma" sobre este tema y ser "lo más responsables posible".

Por ello, ha insistido en que la Junta mantendrá la programación en la Sala Trajano y también amplía sus actividades abriéndolas al talento cultural joven que había estado "desatendido por anteriores gobiernos" y que el actual quiere fomentar y dar la oportunidad de manifestarse y crecer.

De esta forma, el Ejecutivo regional ha abierto un proceso de colaboración entre el Instituto de la Juventud de Extremadura y la Secretaría General de Cultura para promover ese talento joven en la Sala Trajano para que dicho espacio sea promotor de oportunidades para la juventud.

Según Palomino, esta colaboración "inédita" en la región puede que sea el "problema". "No se le ocurrió a nadie anteriormente y ahora molesta que seamos nosotros quienes lo hagamos. Lamentablemente, parece que muchas veces no se entienda que tengamos iniciativas para mejorar el sector cultural", ha señalado.

En este sentido, el secretario general de Cultura ha defendido que el doble uso de la Sala Trajano, manteniendo su programación y abierta al talento joven, se pone en marcha ahora que la Sala María Luisa "por fin está adjudicada e iniciará una programación estable y continuada".

"Hemos esperado pacientemente hasta que estuviese adjudicada para iniciar esta nueva etapa. Como bien conoce, desde la Junta hemos cubierto esa falta de programación en el Teatro María Luisa con nuestra muestra en la Sala Trajano", ha señalado.

De igual modo, Palomino ha recalcado que la administración autonómica ha aportado 300.000 euros al Teatro María Luisa. "Si alguien dice que eso es abandonar la cultura, creo que no quiere ver la realidad o directamente se equivoca", ha dicho, además de recordar que Mérida tendrá en 2025 dos espacios en la Red de Teatro de Extremadura.

"Los 300.000 euros que le he comentado para el Teatro María Luisa y unos 225.000 euros para la Sala Trajano, para toda esta programación y este apoyo al talento joven", ha expuesto.

LAMENTA LA "POLÉMICA ABSURDA"

Por ello, el secretario general de Cultura ha lamentado la "polémica absurda" que se ha creado y considerado que es "triste" que se pretenda seguir utilizando la cultura como arma arrojadiza y para crear ruido y malestar social".

Al contrario, ha señalado, la Junta busca "iniciativas" y "soluciones" para llegar a tener una fuerza cultural "más amplia, más diversa y también más inclusiva", ya que la "cultura no tiene ideología, tiene talento".

"La Sala Trajano seguirá siendo un referente cultural, tendrá programación y se abrirá a los artistas jóvenes en el año 2025. Trabajaremos para ampliar la representación del talento joven y emergente", ha vuelto a insistir Palomino.

En este sentido, se ha dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, autor de la pregunta, de quien espera que apoye y se sume a la apuesta de la Junta "por ese valor juvenil".

"Estamos abiertos a recibir sus propuestas para mejorar la gestión de espacios culturales. Les invito a trabajar juntos para fortalecer la cultura de Extremadura, un objetivo en el que seguro que estamos de acuerdo", ha apuntado.

EL PSOE ACUSA A LA JUNTA DE INTENTAR "ENMASCARAR LA REALIDAD"

Por su parte el diputado del PSOE José Ramón Bello ha agradecido el "enorme esfuerzo" del secretario general de Cultura por intentar convencer de lo sucedido en relación a la Sala Trajano con un "relato, un poco de marca blanca, que intenta enmascarar la realidad".

Así, ha considerado que la intención de la Junta respecto a la sala emeritense, que desarrolla su labor desde hacer más de 70 años aunque gestionada por la Junta desde 1996, fue "siempre otra", al tiempo que ha recordado que dicho espacio no solo ha acogido teatro, sino también música, presentaciones o teatro joven.

En este sentido, ha insistido en que la Junta nunca tuvo la "más mínima intención" de mantener la programación de la Sala Trajano. "Pueden decir misa, pero los hechos son cristalinos. Lo que les ha pasado es que la presión de las empresas, las asociaciones, los colectivos y del Partido Socialista les ha llevado a practicar este doble tirabuzón que hoy aquí usted nos vende y enmendarse a la plana", ha apuntado.

Para justificar este opinión, Bello ha destacado que no había consignada en el presupuesto ninguna partida para la programación de la Sala Trajano, además, a día de hoy, ha criticado que no se ha sacado el contrato del servicio de funcionamiento de la Sala Trajano, que acaba el 8 de febrero.

Por ello, el diputado socialista ha criticado que la comunicación en relación a este asunto haya sido "lamentable" y que la Junta haya ido modificando el discurso de querer apoyar a los artistas emergentes con este traslado o evitar contraprogramación con el Teatro María Luisa.

Bello ha dado a conocer también que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 186 enmiendas parciales en materia de cultura y que dos de ellas van dirigidas a la Sala Trajano de Mérida para mantener abierta dicha sala con el contrato de mantenimiento y con programación.

"No manoseen la cultura, abandonen la soberbia, aprendan de lo que ha sucedido y no hagan experimentos. Repito, no manoseen lo que funciona, más de setenta años, déjenlo estar, porque el sector lo necesita, la ciudad lo requiere y la comunidad lo exige", ha dicho.

Finalmente, Bello ha reclamado que Palomino se disculpe con Mérida, con su ayuntamiento y con el sector y que trabaje para llevar "a buen término" el "gran trabajo" que se desarrolla desde hace tantos años en la Sala Trajano.

PALOMINO LAMENTA QUE EL PSOE QUIERA QUE "TODO SIGA IGUAL"

Finalmente, en el turno de cierre, el secretario general de Cultura ha lamentado que el PSOE quiere "que nada cambie". "Lo que ocurre es que aquí hemos venido para cambiar las cosas y para mejorar las cosas", ha aseverado.

En este sentido, ha afeado que la política llevada a cabo por la Junta durante los gobiernos socialistas ha llevado a que la industria cultural y creativa en Extremadura suponga un 2 por ciento del PIB, frente a un 3,8 por ciento de media nacional, o frente a un 4,4 por ciento de media europea.

"No me resigno, señor Bello, a que esto siga siendo así y no me voy a resignar. No me resigné en mi época de iniciativa privada, no me resigno en esta época que me tocan responsabilidades públicas y no me resignaré en el futuro, cuando esté donde tenga que estar. Porque yo sí creo en Extremadura y yo sí creo que la cultura puede ser un motor de desarrollo social, por supuesto, pero también económico", ha concluido.