La Junta reconoce que Vox pidió en la negociación de los PGEx regresar al gobierno y consultas sobre inmigración

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha reconocido que durante la negociación mantenida con Vox para intentar sacar adelante los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 el partido de Santiago Abascal ha solicitado al Ejecutivo regional volver a entrar en el gobierno autonómico, así como la realización de consultas sobre inmigración.

También, ha indicado que Vox ha pedido puestos en la Mesa de la Asamblea, dos asesores en la Cámara regional y, entre otras cuestiones, defender "las deportaciones de los inmigrantes a sus países de origen y, si no, billete para Bruselas".

De este modo lo ha reconocido Abel Bautista a preguntas de los medios sobre la cuestión en una rueda de prensa ofrecida en Mérida para presentar un proyecto piloto para el uso de la tecnología 5G en emergencias.

"Sí, sí, totalmente así. No se puede negar lo que consta en documentos, no se puede negar lo que consta en conversaciones que evidentemente no revelamos, pero que sí sostienen y respaldan esta cuestión. Evidentemente, cuando el Gobierno de la Junta de Extremadura hace esta afirmación es porque tiene el respaldo para poderlo hacer", ha respondido el consejero a los medios cuando le han preguntado sobre dichas peticiones de Vox durante la negociación de los PGEx 2025.

En cuanto a la petición de Vox de entrar a contar con representación en la Mesa de la Asamblea, Abel Bautista ha señalado que la Junta la aceptó "en un primer momento" porque no le mueve una cuestión de "cargos".

"La mesa y dos asesores, por nuestra parte, no habría ningún problema en aceptarlo, de hecho, lo aceptamos en un primer momento. No le mueve al Gobierno de la Junta de Extremadura una cuestión de cargos, le mueve la responsabilidad de llegar a un acuerdo. Por tanto, no es una dificultad para nosotros para llegar a un acuerdo esa solicitud o esa petición por parte de Vox", ha explicado.

CONSULTA SOBRE INMIGRANTES

En relación con una consulta sobre inmigrantes, ha reconocido también el consejero que se trata de una de las peticiones de Vox para negociar los PGEx 2025, aunque ha reconocido que tampoco conoce el "contenido" exacto de la petición.

"No es que lo afirmemos nosotros, creo que ya ha sido confirmado por la otra parte, es una de las exigencias a lo largo de toda España en aquellas comunidades autónomas en las que están negociando", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que "Extremadura, para ellos, parece ser una pieza más del tablero, sin importarle el impacto que tenga para Extremadura su decisión".

"Esa consulta popular, referéndum, como quieran llamarlo, yo no lo sé qué plantean, tampoco sé la forma ni el contenido, pero hace alusión a una consulta para preguntarle a la ciudadanía de aquellos ayuntamientos donde estén los centros de inmigrantes, pues entiendo si están de acuerdo o no con la presencia de esos centros y no lo sé, no le puedo decir el contenido", ha espetado Bautista.

Al respecto ha añadido que "la imaginación es muy grande en este ámbito" y que, por tanto, no quiere "tampoco decir cuestiones" que desconoce, aunque ha incidido en que Vox sí que ha pedido una "consulta" sobre inmigrantes, al igual que "también las deportaciones de los inmigrantes a sus países de origen y, si no, billete para Bruselas".

Sobre este último respecto, el consejero ha indicado que tampoco sabe "lo que significa" esa reclamación reproducida por él con "palabras textuales". "Tampoco sé lo que significa, pregúntenle a la otra parte negociadora, yo no lo sé, porque no me cabe en mi cabeza ni por una cuestión de constitucionalidad de lo planteado ni por una cuestión de humanidad, no me cabe en la cabeza. Por lo tanto, no soy yo el que tiene que responderle a esta cuestión", ha insistido sobre la petición de Vox sobre deportaciones.

REGRESAR AL GOBIERNO REGIONAL

De igual modo, en cuanto a la petición de Vox de "volver" al Gobierno extremeño, Abel Bautista lo ha confirmado y ha considerado que esta petición del partido de Abascal supone "evidentemente reconocer un error" por parte de la formación de ultraderecha por haber decidido salir del Ejecutivo autonómico hace meses.

"Cuando uno quiere volver de donde se fue es que se está auto-enmendando a sí mismo, cuando uno quiere volver de donde se fue voluntariamente es que está reconociendo que es un error", ha espetado.

En este sentido, ha vaticinado también el consejero que desde Vox también serán conscientes en unos meses del "error" que pueden cometer si finalmente no contribuyen a aprobar los Presupuestos regionales para 2025.

"Mucho me temo que pasarán algunos meses y serán conscientes también del error que cometen en este momento de no actuar con responsabilidad y dar a Extremadura lo que necesitan estos momentos, que es tener unos presupuestos. Será tarde y probablemente tenga un coste para los extremeños. Tendrán que explicarlo y tendrán que ser responsables", ha espetado a Vox.

"Aquí hemos venido a la política para venir ya llorados de casa y ser lo suficientemente maduros como para tener autonomía, tener independencia y saber cada uno lo que tenemos que ejercer en los puestos en los que nos han elegido los ciudadanos", ha concluido el consejero de Presidencia.