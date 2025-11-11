La Junta valora la declaración de impacto ambiental sobre la A-81 y recuerda que "queda mucho por invertir" en la región

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha tachado de "positiva" la aprobación de la declaración de impacto ambiental de la A-81 entre Badajoz y el enlace con la A-66 en Zafra, aunque ha recordado que aún "queda mucho por invertir" en la región.

"Nuestra valoración siempre va a ser positiva en todo aquello que sea bueno para nuestra región, en todo aquello que haga que Extremadura deje de ser una isla rodeada de tierra porque no dispone de las infraestructuras de las que sí disponen otros territorios", ha reconocido a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes en Mérida.

A continuación, ha deseado que "ojalá" se produzcan "muchísimas más" inversiones en Extremadura, toda vez que "queda muchísimo por hacer" aún en una comunidad que no tiene las conexiones "con las que sí se benefician los ciudadanos de otros territorios".

"Valoración sin duda positiva y ojalá que muchísimas más. No me resisto a reiterarlo porque eso es lo que quiere este Gobierno. Lo que quiere es inversión en nuestra comunidad autónoma, que se mire a nuestra comunidad autónoma y sin duda se plasme en hechos concretos. Y esto es una buena noticia. Ojalá que dentro de muy poco podamos repetirla muchas veces", ha incidido Elena Manzano.