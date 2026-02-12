Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE), designados senadores por Extremadura con Vox fuera del reparto

El diputado Laureano León habla antes del pleno con Oscar Fernández Calle - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'popular' Laureano León y el socialista Manuel Borrego han sido designados como senadores por la comunidad autónoma de Extremadura tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, en un pleno de la Asamblea celebrado este jueves, día 12.

La designación de Laureano León, a propuesta del PP, y de Manuel Borrego, planteada por el PSOE, ha recibido el voto a favor de ambos grupos políticos de forma conjunta, en contra de Vox, y la abstención de Unidas por Extremadura.

Tras la votación, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha transmitido la enhorabuena a los dos senadores designados por la comunidad por su nombramiento.

Una vez elegidos senadores, los diputados designados podrán optar por mantener su escaño autonómico o bien dimitir de éste, sin perjuicio de su condición de miembros de la Cámara Alta con mandato vinculado a la legislatura autonómica, según establece el Reglamento de la Asamblea.

Cabe destacar que, por tanto, Vox finalmente se queda sin la plaza de senador autonómico que en la anterior legislatura ocupó el miembro de su partido Ángel Pelayo Gordillo, dentro del acuerdo de gobernabilidad en la comunidad alcanzado entonces entre el PP y la formación de Santiago Abascal.

En esta ocasión, Vox aspiraba a repetir con un senador autonómico de su signo, pero esto no ha sido posible toda vez que hasta el momento no existe ningún acuerdo con el PP para la gobernabilidad en Extremadura.

Finalmente, antes de abordar la designación de los senadores autonómicos, el pleno de este jueves en la Cámara autonómica extremeña ha abordado el informe de la Diputación Permanente, de acuerdo a lo regulado en el artículo 112 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura.