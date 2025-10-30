La licitación de obra pública sube un 251% de enero a septiembre en Extremadura, el mayor incremento por comunidades

Archivo - Imagen de archivo de obras - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en términos relativos ha aumentado un 251 por ciento en Extremadura entre enero y septiembre de este año, hasta los 380 millones, lo que supone el mayor incremento por comunidades autónomas.

Tras Extremadura, en el crecimiento de las licitaciones en dicho periodo se sitúa Comunidad Valenciana, con un 145 por ciento, hasta los 588 millones de euros.

Por el contrario, Madrid ha sido la región que más las ha reducido (-30 por ciento), sólo acompañada de Cantabria, donde han caído un 21 por ciento (82 millones) y de Castilla y León, región donde han retrocedido un 17 por ciento (420 millones). El resto las han aumentado.

Así, la licitación de obra pública lanzada por todas las administraciones públicas del país ha alcanzado los 24.150 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 13,4 por ciento respecto al año anterior.

Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), las comunidades autónomas han sido las administraciones que más han incrementado las licitaciones, un 26 por ciento, hasta los 7.800 millones de euros.

Andalucía ha sido la región con mayor volumen de licitaciones (1.423 millones de euros), tras aumentarlas un 95 por ciento; seguida de Madrid (1.154 millones), que las ha reducido un 30 por ciento; y de Cataluña (1.120 millones), que las ha aumentado un 26 por ciento.

Por su parte, la Administración local ha licitado otros 9.531 millones de euros, un 12 por ciento más, principalmente por los ayuntamientos (7.350 millones), seguidos de las diputaciones y cabildos (1.335 millones).

En cuanto al Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado 4.043 millones de euros, un 9 por ciento menos, tras rebajar sus licitaciones un 50 por ciento en la Dirección General de Carreteras, hasta los 289 millones de euros; y en los aeropuertos de Aena un -23,5 por ciento, hasta 294 millones.

En el ámbito ferroviario, ADIF ha lanzado contratos por un valor de 2.671 millones de euros, un 2,4 por ciento más; en el portuario han crecido un 0,5 por ciento, hasta 563 millones de euros; y en las autopistas rescatadas de la Seitt otro 5,6 por ciento, hasta 31 millones.

Por último, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha licitado 543 millones, un 32 por ciento más, mientras que el conjunto del resto de ministerios las han incrementado un 9 por ciento, hasta los 2.255 millones.