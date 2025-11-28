Licitada la instalación de 91 kilómetros de cerramientos para aumentar la seguridad en la red ferroviaria extremeña

Ejemplo de cerramiento ferroviario - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,4 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la reposición y ejecución de 91,35 kilómetros de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria en Extremadura.

Los nuevos cerramientos se instalarán, en concreto, en la línea Madrid-Valencia de Alcántara, en el entorno de los municipios de Casatejada, Casar de Cáceres, Mirabel y Garrovillas de Alconétar, en la provincia de Cáceres.

También, en la línea Cáceres-Frontera Portuguesa, en el entorno de Cáceres; y en la línea Zafra-Jerez de los Caballeros, en los términos municipales de Burguillos del Cerro, Puebla de Sancho Pérez y Zafra, en la provincia de Badajoz.

Estas actuaciones responden a la necesidad de reforzar la infraestructura en el entorno de poblaciones que han experimentado un importante crecimiento urbano en los últimos años, con el fin de disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías, señala en nota de prensa el ministerio.

La instalación de cerramientos favorece el tránsito por los pasos habilitados, incrementando las condiciones de seguridad para los ciudadanos y para las circulaciones ferroviarias.

Además de estas actuaciones más localizadas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue trabajando para el desarrollo de la alta velocidad a Extremadura y, recientemente, ha adjudicado por 157,5 millones tres contratos para avanzar en el desarrollo del tramo Talayuela-Plasencia.

Estos trabajos contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).