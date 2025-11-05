Las lluvias anegan la zona de la estación de autobuses en Cáceres y otras calles de la ciudad

Inundaciones en la calle de la estación de autobuses de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tormenta de lluvia y viento que ha atravesado la ciudad de Cáceres en torno a las dos de la tarde ha dejado numerosas calles anegadas, entre ellas la calle Túnez, del entorno de la estación de autobuses donde numerosos coches han quedado dañados y casi sepultados por el agua.

La zona de la Ronda de San Francisco y la avenida de la Hispanidad han sido otras de las afectadas por las fuertes lluvias que han llegado acompañadas de aparato eléctrico y vuertes vientos.

Cabe recordar que Cáceres se encontraba en alerta naranja y había cerrado al público los parques perimetrales de la ciudad. Además, el ayuntamiento ha pedido precaución a la ciudadanía si se transita por zonas de arboleda y se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etc, además de evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

Asimismo, ha recordado que, en casos de alerta naranja, hay que seguir las instrucciones del 112. En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.