Las localidades de la Red de Cooperación Ruta de la Plata reivindican en Cáceres el tren del corredor del oeste ibérico

Foto de familia de representantes de la Red de Cooperación de la Ruta de la Plata, tras la asamblea general celebrada este miércoles en Cáceres - RCRP

CÁCERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, una asociación que aglutina a 36 localidades de Asturias, Castilla-León, Extremadura y Andalucía, además de la Diputación de Cáceres, ha celebrado este miércoles su asamblea general en la capital cacereña donde se ha adherido a un manifiesto a favor de la recuperación del tren Ruta de la Plata, que se suprimió en 1984, y cuya puesta en marcha está promoviendo la plataforma empresarial Sudoeste Ibérico.

El presidente de la red y alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha señalado que este tren es "fundamental" como elemento de cohesión para unas regiones que tienen que luchar contra el desarrollo desequilibrado con respecto de otras regiones, "que tienen que luchar contra la despoblación y que tienen que luchar por un crecimiento económico sostenible que permita que nuestras regiones estén en el lugar que por historia y por justicia les corresponde".

"Nos parecía que esto era absolutamente importante y en ese sentido, por unanimidad, hemos suscrito este manifiesto", ha apuntado Fernández en declaraciones a los medios tras la celebración de la asamblea anual que ha reunido en Cáceres a 32 de sus socios. Además, se ha pedido a los ayuntamientos de la red que, a título individual, suscriban el manifiesto "para dar una gran visibilidad" y que, al mismo tiempo, "contacten con todo tipo de asociaciones, sobre todo las asociaciones empresariales, que pueden ser muy importantes en la reivindicación de este corredor".

El manifiesto se elevará al Ministerio de Transportes para que hacer ver a los responsables que "hay unas regiones, que hay unas comunidades, que hay unos pueblos, que hay unas ciudades, que están inquietos por este tema, porque están inquietos por su futuro", ha señalado Fernández, que ha añadido que hay que "pensar en el futuro" y esta conexión del sudoeste ibérico es "estratégica" para el desarrollo de las cuatro regiones de la red.

Por su parte, el alcalde de Cáceres y anfitrión de la asamblea, Rafael Mateos, ha recordado que la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plara está a las puertas de cumplir 30 años, ya que fue en 1997 cuando los alcaldes de Gijón, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Sevilla, firmaron los estatutos que la rigen.

Mateos ha destacado que "es un auténtico privilegio" pertenecer a esta red que vertebra España y que "vende la península ibérica de norte a sur", con ciudades de distintos signos políticos unidas por un interés común como es el desarrollo socio económico de sus territorios.

FUTURAS ESTRATEGIAS

En la asamblea celebrada este miércoles se ha decidido seguir impulando la comercialización de experiencias en los municipios asociados para promover un turismo sostenible y de calidad.

Así, la estrategia 2026 reforzará la promoción conjunta de los distintos segmentos turísticos asociados al itinerario, desde el cicloturismo hasta el senderismo o los viajes en moto y autocaravana, para potenciar su posicionamiento en los mercados internacionales y consolidar a la Ruta de la Plata como un destino integral de experiencias.

La asamblea ha valorado también los resultados del proyecto de cicloturismo 'BalataBike', enmarcado en la convocatoria Experiencias Turismo España, que ha servido para fortalecer el cicloturismo en la Ruta Vía de la Plata, un itinerario con gran valor histórico, cultural y turístico.

Juan Carlos Fernández ha resaltado la importancia de este modelo de trabajo, ya que "la colaboración y cooperación entre Turespaña, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los Ayuntamientos, dentro del marco de la Red de Cooperación, ha hecho posible el reconocimiento de una marca que vertebra toda España: la Ruta Vía de la Plata".

En este sentido, la Ruta de la Plata reforzará su papel dentro de las redes culturales, impulsando las sinergias con Iter Romanum -la iniciativa promovida por la propia Red para articular un gran itinerario cultural del patrimonio romano- y con la asociación Rutas Culturales de España.

Con la mirada puesta en 2027, la Ruta Vía de la Plata inicia una nueva etapa que combina innovación, cooperación e internacionalización, reforzando su papel como gran eje cultural y turístico de España y como destino de referencia para viajeros que buscan patrimonio, naturaleza y experiencias activas.

SOBRE LA RED

La Red de Cooperación de Ciudades La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin ánimo de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en su área de influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de las poblaciones que la integran y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario representa por su variedad y amplitud.

Se trata de un gran circuito turístico articulado a lo largo de casi 1.000 km y una extensión que supera los 100.000 kilómetros cuadarado, en torno a un eje de ciudades con importante patrimonio histórico, el conjunto de excelentes recursos naturales y paisajísticos, y las diversas culturas locales presentes en el territorio.

Actualmente, forman parte de la Red de Cooperación los ayuntamientos de 37 municipios: Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora, Guijuelo, Béjar, Candelario, Puerto de Béjar, Baños de Montemayor, Hervás, Aldeanueva del Camino, Plasencia, Garrovillas de Alconétar, Casar de Cáceres, Cáceres, Aldea del Cano, Aljucén, Mérida, Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Zafra, Medina de las Torres, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona, Santiponce y Sevilla, y la Diputación de Cáceres.