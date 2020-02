Luis Cortés traslada a los manifestantes tras la reunión con Vara que "no hay un duro" para los agricultores

Publicado 21/02/2020 14:57:38 CET

MÉRIDA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha trasladado a los participantes en la manifestación convocada este viernes para pedir medidas concretas, que "no hay un duro" para los agricultores de la región.

Así lo ha destacado Luis Cortés tras la reunión que ha mantenido en la Presidencia de la Junta durante más de una hora con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, respecto de la que ha mostrado un "sabor agridulce", ya que ha sido "cordial", pero "medidas concretas, nignuna"

Luis Cortés ha explicado que la entrevista de más de una hora que han mantenido con el presidente de la Junta, se ha desarrollado "de manera muy cordial y muy correcta", y ha resaltado que "entiende perfectamente los problemas de la agricultura" y que "los próximos días y semanas" habrá "soluciones para intentar atajar los problemas de la agricultura".

Sin embargo "en estos momentos medidas concretas por parte del presidente, ninguna", ya que según ha relatado Luis Cortés que les ha explicado el presidente extremeño, "la Junta de Extremadura tiene muchas deudas, según él, heredadas de gobiernos anteriores, y no hay presupuesto, con lo cual no se podrá ayudar a un agricultor extremeño como está haciendo la Generalitat de Cataluña o en Castilla y León".

Por eso, Luis Cortés ha mostrado su "sabor agriculce" al salir de esta reunión, porque aunque el presidente de la Junta ha sido "atento" con ellos, los agricultores no pueden "entender que aunque estemos en un estado de las autonomías, hay agricultores de primera, los catalanes, y agricultores de segunda, los extremeños".

"Eso no lo podemos permitir", ha señalado Cortés, quien ha avanzado que "el día va a ser largo" en esta manifiestación, ya que no les ha dado "ninguna solución" a la situación de los agricultores extremeños: "entendemos que no es lo que nosotros estábamos esperando en estos momentos".

Por su parte, la representante de Aseprex, Soledad Suárez, ha coincidido en mostrar el "sabor agriculce" por esta reunión, ya que el presidente "tiene muy buena voluntad", pero "en definitiva, pensábamos que el análisis de los problemas del campo pensábamos que iban a estar más avanzado".

Y es que según ha dicho, "llevamos un mes en la calle y no sabemos lo que nos queda", ha señalado Soledad Suárez, quien ha reafirmado que van a continuar "en la calle", porque "hay muchos agricultores y muchos ganaderos que ya no llegan a final de mes desde hace mucho tiempo" y "el cabreo es monumental".

Finalmente, en representación de la Asociación Valle del Jerte, Emilio Hérnández, ha destacado que han planteado al presidente de la Junta "reivindicaciones que son justas y necesarias en estos momentos", y éste les ha "transmitido su ánimo y su voluntad", pero ha lamentado que "a medio y corto plazo sobre todo, no nos puede dar una solución".

Hernández ha concluido asegurando que salen de la reunión "un poco tristes", ya que los participantes en esta manifestación "están esperando medidas concretas y eficaces".