Más de 9.000 militantes elegirán este sábado en primarias al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura

Sede del PSOE de Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.366 militantes socialistas extremeños están llamados este sábado, 11 de mayo, a votar en las primarias del partido para elegir al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, y que sustituirá a Miguel Ángel Gallardo, tras su dimisión por los malos resultados en las elecciones del 21 de diciembre.

En concreto, los militantes extremeños deberán elegir para liderar el partido entre dos candidatos, Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina.

En total, el PSOE de Extremadura ha habilitado este sábado 197 centros de votación distribuidos por toda la región, para que puedan votar los 9.366 militantes, de los que el 62,88 por ciento de ellos pertenecen a la provincia de Badajoz y el 37,11 por ciento, a la de Cáceres.

Las urnas se cerrarán a las 20,00 horas de este sábado, tras lo que comenzará el recuento de votos, y una vez terminado, se ofrecerá una rueda de prensa en la sede regional del PSOE de Extremadura, en Mérida, para informar de los resultados y desvelar quién ha sido elegido por los militantes para liderar el partido.

Tras las celebración de las primarias este sábado, el proceso congresual culminará con el 16º Congreso Extraordinario Regional en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del PSOE extremeño, y que se celebrará el próximo 25 de abril en Mérida.