MásMedio mantiene camiones cisterna en algunos municipios de Cáceres, aunque ya se ha abierto el abastecimiento

MásMedio mantiene camiones cisterna preventivos en algunos municipios, aunque ya se ha abierto el abastecimiento
MásMedio mantiene camiones cisterna preventivos en algunos municipios, aunque ya se ha abierto el abastecimiento - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 15:27

CÁCERES 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres (MásMedio) de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto, ha informado este lunes de que, tras las últimas lluvias y el consiguiente arrastre de cenizas, el abastecimiento de agua a la población está volviendo a la normalidad en los pueblos afectados por los incendios del pasado verano.

No obstante, MásMedio ha decidido mantener por seguridad y prevención los camiones cisterna en las poblaciones de Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Jerte, Casas del Monte, Caminomorisco y su alquería Las Huertas.

Este lunes, los servicios técnicos del consorcio han tomado muestras para realizar analíticas del agua y confirmar su estado y calidad, y se espera que el miércoles se puedan tener ya los resultados.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado