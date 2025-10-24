El Mercado Medieval de Cáceres se adjudica las dos próximas ediciones a la empresa que recurrió en 2023

CÁCERES 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre, se ha adjudicado a la Asociación Solo Artesanos, que será la encargada de gestionar esta cita las dos próximas ediciones, la de 2025 y 2026.

Se da la circunstancia de que esta empresa mantiene un litigio con el Ayuntamiento de Cáceres por la adjudicación de este mercado en el año 2023, cuando resultó ganadora del concurso la empresa Balconet, y Solo Artesanos, que quedó en segundo lugar, recurrió unas horas antes de la celebración al entender que no se habían tenido en cuenta algunas cuestiones de su oferta. El consistorio consiguió entonces una medida cautelar y salvó la celebración del mercado.

Pero el proceso judicial siguió adelante y, casi un año después, en 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 dio la razón a la Asociación Solo Artesanos, en el sentido de que debería haber sido esta empresa la adjudicataria. El ayuntamiento cacereño recurrió esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que desestimó el recurso, de manera que el asunto está ahora en el Tribunal Supremo (TS), a la espera de su pronunciamiento.

Mientras tanto, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que las dos próximas ediciones del Mercado Medieval serán organizadas por Solo Artesanos, tras resultar adjudicataria del concurso actual.

Muriel no ha precisado ningún detalle económico de la adjudicación pero sí ha adelantado que una de las condiciones del contrato es que un total de 10 artesanos de Cáceres podrán participar en el Mercado Medieval "de forma gratuita" en una zona concreta.

Para ello, los artesanos de la ciudad interesados en optar a esta decena de puestos tienen de plazo desde el próximo lunes hasta el próximo miércoles para solicitarlo en la Consejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres.

Respecto al proceso judicial que tienen abierto el consistorio y la empresa que ahora ha resultado adjudicataria, Muriel ha recordado que se está a la espera de que "los tribunales decidan y sentencien".

"Eso es una situación anterior que no tiene nada que ver con el concurso actual, que no tiene nada que ver con la concesión de gestión de este Mercado Medieval del 2025", ha explicado el concejal que ha ejercido este viernes de portavoz del Gobierno local. "Son cosas absolutamente distintas, ya que no se ha bloqueado la concesión o la licitación de este actual contrato de gestión, ni se le impide al ayuntamiento sacar la licitación con normalidad", ha añadido.

Este entramado judicial tampoco ha impedido que la Asociación Solo Artesanos "haya podido ser la concesionaria del servicio". "Estamos hablando de cuestiones distintas, eso está judicializado y el ayuntamiento está siempre al amparo de lo que los tribunales decidan o dispongan", ha concluido.

Cabe recordar que, si el Tribunal Supremo también da la razón a la Asociación Solo Artesanos, el ayuntamiento cacereño tendría que cederles la gestión de dos ediciones del Mercado Medieval o entregarles el valor estimado del contrato, que se sitúa entre 70.000 y 75.000 euros por año.

Muriel no ha ofrecido más datos sobre este asunto y se ha remitido a la presentación oficial del Mercado Medieval por parte del concejal de Turismo dentro de unos días, cuando se informará de todos los detalles de esta nueva edición.

FERIA DEL DULCE Y COMIDA EN LA PLAZA DE TOROS

También relacionado con otros eventos que van a tener lugar en la ciudad, Muriel se ha referido a que la Feria del Dulce Conventual, que se había celebrado hace algunos años en la iglesia de San Francisco Javier, regresa en otro formato pero en las mismas fechas que antes.

Así, del 5 al 8 de diciembre y al aire libre frente a la fachada del Palacio Episcopal, en la plaza de Santa María, varios conventos podrán vender sus elaboraciones de repostería elaborados en los obradores de estas instituciones religiosas.

El horario de venta de dulces y productos conventuales será los días 5, 6 y 7 de diciembre, de 10,30 a 20,00 horas, y el lunes 8 de diciembre, en horario de 10,30 a 18,00 horas. Se ofrecerá, además de la oferta de todos los productos que elaboran los diferentes conventos de la ciudad, también chocolate caliente para los asistentes.

Muriel ha avanzado también otro evento relacionado con la gastronomía que se celebrará en la plaza de toros organizado por la empresa The Master Grill Fest. Será el fin de semana del 6 al 9 de noviembre, en horario de 13,00 a 24,00 horas, y contará con la instalación de diferentes stands individuales de comida para la celebración de este evento, denominado The Masters Burgers.

Finalmente, Muriel ha informado que la Secretaría General de Interior de la Junta de Extremadura ha autorizado la ampliación de horarios de apertura de bares este fin de semana, con motivo de la celebración del festival Horteralia; del 31 de octubre al 2 de noviembre por la celebración de Halloween, y del 13 al 16 de noviembre por la celebración del Mercado Medieval.

Esta ampliación de horarios afecta a los establecimientos de hostelería con dos horas más con respecto al horario máximo de cierre establecido reglamentariamente en cada categoría del local.