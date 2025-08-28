Mérida celebra el 13 de septiembre La Noche Del Patrimonio con más de 70 actividades con protagonismo del público joven

El Alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por representantes de las instituciones implicadas y artistas que participan en La Noche Del Patrimonio - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mérida celebrará el próximo, 13 de septiembre, junto al resto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, la octava edición de La Noche del Patrimonio, que este año cuenta con más de 70 actividades gratuitas en numerosos espacios de la ciudad, y que este año otorgan un protagonismo especial al público joven.

La presentación de todas estas actividades, ha tenido lugar este jueves, en el Centro Cultural Alcazaba, por parte del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que ha estado acompañado por representantes de las instituciones implicadas y artistas que participan en esta cita cultural.

El regidor municipal ha indicado que se trata de una noche "especial", ya que tiene una característica que no tiene ningún otro evento, puesto que se realiza en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una actividad, ha dicho, en la que participan muchas instituciones como el Consorcio de la Ciudad de Mérida o el Museo Nacional de Arte Romano entre otras, pero "la masa fundamental que hornea este pan, son las asociaciones que participan en este programa", ha subrayado.

Un programa "muy diverso", ha señalado, pero centrado "especialmente" en el público joven. La razón principal, ha explicado Rodríguez Osuna, es para desmontar el "mantra" de que no hay cosas para la gente joven, ya que "no es así", porque muchos de ellos "están implicados en la música, el teatro o la danza".

En este sentido, el regidor ha anunciado que este año se vuelve al Acueducto de Los Milagros donde va a ver actividades para toda la familia, con conciertos, teatro, música y desde el atardecer hasta la madrugada van a estar abiertos, de manera gratuita los espacios públicos patrimoniales.

En esta línea, ha indicado que se realizará una visita guiada nocturna por el Teatro y Anfiteatro Romano, debido a que no hay ningún evento programado para esta fecha.

En definitiva, el alcalde ha señalado que es, "un buen fin de semana" para que el conjunto de la región visite las Ciudades Patrimonio De La Humanidad, como son Cáceres y Mérida.

PROGRAMA

En esta línea, Rodríguez Osuna ha desgranado las actividades que están contempladas en un programa, el cual se puede dividir en varios ejes, y que una de sus novedades es el Festival Juvenil 'Noche del Patrimonio' que se extenderá de 12,00 a 00,00 horas en el Acueducto de los Milagros.

Además de ello, también aparece el epígrafe 'Abierto Patrimonio', en el que se pueden visitar los principales enclaves de la ciudad, como el Templo de Diana, Arco de Trajano, el Pórtico del Foro, el Acueducto de los Milagros o el Puente Romano, así como La Alcazaba Árabe y el Centro Cultural Alcazaba, de 21,00 a 01,00 horas.

En cuanto a las visitas guiadas, el regidor ha explicado que serán bajo inscripción previa, que se abrirán a partir del próximo martes en la web municipal.

La principal novedad de este apartado es la visita guiada al Teatro y Anfiteatro Romano por los Eméritos del Patrimonio, a las 21,00 horas y las 22,00 horas.

Otra opción será la visita 'Mérida secreta' por Israel J. Espino, la cual discurrirá por el centro de la ciudad, desvelando su patrimonio más desconocido, su horario es de 20,30 a 22,00. Otra alternativa será la de 'Mérida Curiosa' por Pilar Fuentes, en donde se conocerán curiosidades de la ciudad. Contará con dos pases, uno a las 17,30 horas y otro a las 19,30 horas.

La tercera opción, es 'La Visita al solar de la Fullonica', llevada a cabo por los Eméritos del Patrimonio, en ella se visitarán los locales privados donde los ciudadanos llevaban a lavar sus ropas, será en dos pases, a las 18,00 horas y a las 19,00 horas.

Por su parte, Astroturismo de Extremadura, organiza una observación a simple vista y con puntero láser de las principales estrellas y constelaciones que se puedan observar esa noche, la cita tendrá lugar a partir de las 22,30 horas.

Asimismo, también se podrá ver una muestra del patrimonio documental del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Mérida, a partir de las 19,00 horas, tanto en el Centro Cultural Alcazaba como en el Archivo histórico Municipal.

Otro de los ejes en lo que se divide este programa, es el de 'Vive Patrimonio', que incluye una oferta musical que contempla un concierto coral en la capilla del Parador Nacional, a partir de las 19,30 horas a cargo de la Coral Augusta Emerita; mientras que a las 20,10 horas lo hará la Coral AD Libitum y lo cerrará Guillermo Segovia a las 20,45 horas.

Del mismo modo, a partir de las 22,00 horas en el Templo de Diana se llevará a cabo un Tributo IL Divo interpretado por el grupo Lyberic.

En lo que respecta al teatro, el María Luisa acoge la obra '¿Quieres pecar conmigo?' de Borja Rabanal, en dos pases, el primero a partir de las 19,30 horas y el segundo a las 21,30 horas.

Por su parte, el Museo Nacional de Arte Romano acoge cinco representaciones a cargo de la Asociación Recreacionista Ara Concordiae, cabe destacar que el horario de todas ellas es de 21,30 a 00,00 horas, a excepción de la cuarta estación 'Lustratio' que se realizará de 21,30 a 22,30 horas.

La primera de ella es 'Militaria' en donde se conocerá el armamento y la vestimenta de un legionario romano de la Legio X; la segunda es 'In Vito Veritas' en ella se invitará a acercarse a las costumbres de la sociedad romana; en tercer lugar está 'Textrinum', allí se llevará a cabo la recreación de un taller donde se realizaban las tareas relacionadas con el tejido y el hilado.

La cuarta estación es la de 'Lustratio', en donde se recrearán los rituales que se realizaban en torno a la gestación, nacimiento y lactancia de un futuro ciudadano romano. En último lugar, 'Huyendo de los márgenes', allí el público podrá acercarse a la realidad de los marginados romanos como fueron los esclavos, libertos, mendigos, entre otros.

En el Teatro Romano se llevará a cabo un taller infantil, donde se mostrará como fue este espacio en la época romana. El horario, será de 18,00 a 19,00 horas y es necesario inscripción previa.

En la Plaza de España, se organizará un taller de FacePainting y GlitterBar para todos los públicos, de 18,00 a 21,00 horas, así como el pasacalles Arlequines a las 19,30 horas.

Asimismo, de 18,00 a 19,00 horas tendrá lugar un espectáculo de magia a cargo de Magojoz, y de 20,00 a 22,00 horas se realizará un mosaico del escudo de la ciudad, donde cada ciudadano podrá colocar una de esas teselas hasta completar el dibujo.

En la Alcazaba Árabe se llevará a cabo un espectáculo de danza folklórica por el grupo de Promoción del Folklore Extremeño 'Caramancho' a las 20,00 horas, y a las 21,00 horas actuará la Asociación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de La Antigua.

Por su parte, a las 22,30, el espectáculo 'Vengo Jondo' a cargo de Marco Flores en el baile, el 'Quini de Jerez' al cante y Ángel Flores a la guitarra. Asimismo, de 20,00 a 23,00 horas la artista, Esther Nieto, realizará un dibujo de este lugar, bajo el nombre 'Una Alcazaba con mucho arte'.

El Centro Cultural Alcazaba acogerá a partir de las 18,30 horas el cuentacuentos 'Lulita Mariquita', además también se realizará un Escape Room a las 18,00 horas. Cabe recordar que para este taller hará falta inscripción previa.

Por su parte, en las Termas de Pontezuelas, se celebrará un espectáculo de gladiatura por Emerita Antiqua de 22,00 a 23,00 horas.

La Plaza de Las Méridas del Mundo acogerá el mercado de artesanía, organizado por la Asociación de Artesanas 'A mano sin Prisa' de 10,00 a 00,00 horas.

Asimismo, en el Embalse Romano de Proserpina durante toda la jornada se realizarán actividades de todo tipo, desde piragüismo, padel surf o snorkel, entre otras. Otras de las actividades es la Cena en Blanco Clandestina a las 22,00 horas.

Finalmente, se llevará a cabo una ruta por la ciudad en Vespa a partir de las 13,00 horas, y en el Arco de Trajano un desfile de las legiones Romanas de 20,00 a 21,00 horas.