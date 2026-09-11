Mérida celebra este fin de semana las Noches del Patrimonio con todas las plazas para sus visitas guiadas agotadas

Archivo - Una imagen de la celebración en Mérida de La Noche del Patrimonio - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mérida se prepara para celebrar este fin de semana las Noches del Patrimonio con todas las plazas para sus visitas agotadas y con la expectativa de aumentar el número de visitantes gracias a una concentración de motos prevista en la ciudad y por que la celebración pasa a tener una jornada más, celebrándose desde este viernes por la tarde.

En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, ha resaltado que van a ser dos jornadas, la de esta tarde del viernes y la del sábado, donde el protagonismo lo van a tener los monumentos de la ciudad y que servirán para que los emeritenses "demuestren el cariño" que sienten por su patrimonio histórico.

Además, ha explicado que, por primera vez en 2026, el evento se va a celebrar durante dos jornadas, el viernes y el sábado,, en lugar de una, propuesta que salió del propio ayuntamiento emeritense por "la cantidad de actividades" que se suelen preparar y celebrar de forma simultánea.

"Los visitantes se quejaban de que tenían que elegir, muchas veces, entre una actividad u otra. Entonces, hemos ampliado todo el fin de semana, con lo cual esta tarde empezamos ya con toda la programación", ha subrayado el delegado.

En cuanto a la programación, Vélez ha hecho hincapié en las visitas guiadas, que es la actividad más demandada por los asistentes. Ha comentado que, en esta edición, se han ampliado el número de visitas a más de 30 y que las plazas para asistir se agotaron prácticamente el mismo día en el que se abrió el proceso de inscripción.

En este sentido, Vélez ha resaltado algunas de las visitas programadas, como la que se va a realizar a la recién reformada cripta de Santa Eulalia o la programada en el Teatro María Luisa, donde serán los arquitectos del propio espacio los que acompañen a los visitantes.

Por otro lado, el delegado de Cultura ha señalado a la coincidencia de estas Noches del Patrimonio con la celebración de la II Concentración Mototurística Ciudad de Mérida, lo que aumentará, según el consistorio, el número de asistentes que disfrutarán de estas jornadas culturales.

De hecho, ha comentado que esta tarde está previsto que las motos que participan en la concentración realicen un recorrido por el centro de Mérida, de manera que convivirán durante algunos momentos ambas celebraciones.

De esta forma, el ayuntamiento prevé un aumento del público de las Noches del Patrimonio gracias tanto a la concentración motera como al incremento de las jornadas, aunque ha recalcado que se trata de un evento que tiene un carácter "más local". El consistorio calcula que el año pasado participaron entre 15.000 y 20.000 personas.

TRES GRANDES PROPUESTAS Durante estas dos jornadas la programación se va a articular en torno a tres grandes propuestas: Vive Patrimonio, que engloba las actividades culturales, talleres, conciertos y visitas guiadas; Abierto Patrimonio, que permitirá acceder gratuitamente a diferentes espacios y monumentos; y Escena Patrimonio, que ofrecerá un espectáculo de danza contemporánea en el Templo de Diana.

Una de las principales novedades de esta edición, como ha explicado Vélez, va a ser el incremento de las visitas guiadas, que van a pasar de la decena de ediciones anteriores a cerca de 30 propuestas, según ha explicado el consistorio emeritense.

Entre las visitas, destacan el recorrido por la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, recientemente remodelada, así como por la Casa del Mitreo, el Acueducto de los Milagros, el Teatro María Luisa o el patrimonio oculto de la ciudad.

También se incorporan propuestas como una visita al Tren Turístico, para que los propios emeritenses puedan conocer este recurso turístico de la ciudad desde una nueva perspectiva.

En el Teatro María Luisa, sus arquitectos, los hermanos Robustillo, protagonizarán una visita guiada que permitirá conocer detalles y curiosidades del proyecto arquitectónico. También habrá una visita relacionada con la literatura y la historia cultural de Mérida de la mano de Leni Ortiz.

PROGRAMACIÓN PARA ESTE VIERNES

Por jornadas, la programación arrancará este viernes 11 de septiembre con actividades en diferentes espacios de la ciudad, teniendo como uno de sus principales epicentros el Templo de Diana, donde se concentrarán numerosas propuestas. A las 20,00 horas, Mérida Flamenca presentará 'Fatum', un espectáculo creado expresamente para Las Noches del Patrimonio, mientras que a las 22,30 horas, el Templo de Diana acogerá el concierto de The Lucky Duckies.

La programación del viernes incluye también la representación de 'En el nombre de Drusila', que llegará a la terraza del Centro Cultural Alcazaba después de no poder celebrarse durante su programación prevista por las condiciones meteorológicas, al tiempo que el Teatro María Luisa se sumará a la celebración con una propuesta cinematográfica en colaboración con la Fundación ONCE.

En cuanto al sábado, 12 de septiembre, la jornada comenzará con propuestas destinadas a diferentes públicos y con una especial presencia del folklore y la artesanía. Así, la Asociación Folklórica Nuestra Señora de la Antigua participará en el Templo de Diana con una muestra de danzas y folklore extremeño, poniendo en valor una de las expresiones culturales más vinculadas a la identidad de la ciudad.

Durante la jornada se desarrollarán también talleres de artesanía en el parque de las Méridas del Mundo, talleres infantiles en la Plaza de España, actividades de mosaico, cuentacuentos y diferentes propuestas artísticas.

La artista invitada de Escena Patrimonio será este año María Mar Suárez 'La Chachi', que ofrecerá un espectáculo de danza contemporánea a las 21,00 horas en el Templo de Diana. La artista participará además en talleres dirigidos a asociaciones y academias de danza de la ciudad, favoreciendo el intercambio de experiencias con profesionales y colectivos locales.

La jornada contará también con el espectáculo de pintura en directo de Esther Nieto y otras actividades vinculadas a la artesanía y las artes escénicas.

En el Teatro María Luisa tendrá lugar, a las 20,00 horas, una lectura dramatizada de 'Soliloquio de Grillo', a cargo de Ana Trinidad.

El patrimonio romano tendrá también un importante protagonismo con un desfile militar y civil de las legiones romanas de Augusta Emerita, Ara Concordiae, Emerita Antiqua y Luporum Cíbera, que partirá del entorno del Arco de Trajano.

La Banda de Música de Mérida, bajo la dirección de Pilar Vizcaíno, ofrecerá un concierto en la Plaza de España a las 20,15 horas, mientras que el Museo Nacional de Arte Romano acogerá asimismo diferentes actividades de recreacionismo e interpretación.

La jornada concluirá en el Templo de Diana con el espectáculo de María Mar Suárez 'La Chachi' y, a las 23,00 horas, con un tributo a Manolo García, a cargo de 'Manolo, el burro y cía'.

Dentro de Abierto Patrimonio, diferentes monumentos y espacios patrimoniales de la ciudad podrán visitarse gratuitamente, incluyendo algunos de los principales recursos monumentales de Mérida y propuestas especiales en colaboración con las instituciones patrimoniales.

Entre los espacios incluidos se encuentran la Casa de Mitreo y los Columbarios y otros enclaves patrimoniales, además del Museo Nacional de Arte Romano. El Museo Abierto de Mérida, gestionado por la Delegación de Turismo, se incorpora también este año con una exposición específica vinculada a Las Noches del Patrimonio.