MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida destinará más de 4 millones del Plan Edil en actuaciones en las barriadas de la ciudad. De ese importe, 2,6 millones irán a obras para revitalizar los barrios, 1 millón para renaturalizar y crear refugios climáticos en zonas escolares e infantiles y áreas deportivas y 700.000 euros en un plan de arbolado y sombras artificiales.

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa algunos de los proyectos más destacados que se llevarán a cabo con cargo a este plan que cuenta con una inversión total de más de 11 millones de euros, cantidad de la que el 15 por ciento procede de aportación municipal.

Asimismo, Rodríguez Osuna ha incidido en que la solicitud del EDIL se realizó hace más de dos años y que algunos de los proyectos concedidos están hoy en marcha, como por ejemplo el Hogar de Mayores en Nueva Ciudad, lo que significa que el consistorio ya no tendrá que afrontar dicha inversión con presupuesto municipal.

Del total de 11 millones, más de 4 millones irán destinados a llevar a cabo actuaciones en diferentes barriadas de Mérida. Así, 2,63 millones irán a actuaciones para la revitalización de los barrios, con obras en acerados, de accesibilidad, en cableado, en espacios verdes o de eficiencia energética del alumbrado, entre otras.

También destaca el plan de arbolado urbano y de sobras artificiales, con 700.000 euros, y el proyecto de naturalización y creación de refugios climáticos en zonas escolares e infantiles y áreas deportivas, por valor de 1 millón de euros.

