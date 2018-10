Monago afirma que la "ruina en Extremadura se llama Fernández Vara" y que éste "no puede ganar" las elecciones de 2019

Publicado 17/09/2018 12:53:02 CET

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado que la "ruina en Extremadura se llama Fernández Vara" y que el actual presidente de la Junta "no puede ganar" las elecciones de 2019.

"No ha aprobado no el curso completo, que sería la legislatura, ninguno de los parciales, y con esa hoja de servicios no va a ganar las elecciones, las va a perder", ha recalcado Monago.

Así, el líder del PP regional ha insistido en que a Guillermo Fernández Vara le dieron los ciudadanos la "oportunidad" de volver a ser presidente de la Junta en 2015, por lo que, en su opinión, "no puede pedir más oportunidades", ya que ha tenido dos y no ha sacado a la región "del furgón de cola".

En rueda de prensa en Mérida tras la celebración del Comité de Dirección del PP, el presidente del PP de Extremadura ha mostrado su "preocupación" por la situación por la que atraviesa la región, con unos indicadores económicos que "no pintan nada bien".

De esta forma, se ha referido a la subida del IPC en agosto, a la subida de la luz, a que la región tenga el déficit más alto del país o a que sea líder en el desempleo, a lo que ha unido proyectos que se han "esfumado" y otras iniciativas de las que no se sabe "nada", como el matadero en el sur de Badajoz o la azucarera en Mérida.

También ha lamentado que el presidente de la Junta no asistiese a una reunión con otras comunidades para luchar contra la despoblación, además de considerar una "pamplina" la vista a la región del ministro de Agricultura, Luis Planas, que vino de "telonero" y al que Vara "no le planteó ninguno de los problemas" del campo extremeño.

PIDE QUE VARA "SE META CON LOS PROBLEMAS" DE EXTREMADURA

Por otro lado, Monago ha criticado que Vara, tras su "periplo" en el Vaticano donde estuvo "bien acompañado, por cierto", en lugar de dedicar un tiempo a "plegarias", lo "único que ha hecho esta semana" ha sido convocar una rueda de prensa para "meterse" con él, ha dicho.

"Le agradezco que me tenga en sus oraciones el señor Fernández Vara, que se meta conmigo, pero de paso que se meta con los problemas que tiene Extremadura, que son muchos", ha dicho.

En esta línea, ha criticado que Vara "no haya cumplido ni un solo año" con los objetivos de déficit, por lo que ha criticado que "no ha cuadrado las cuentas" y ha augurado una subida de impuestos para intentar corregir la situación.

También ha acusado a Vara de tener "poca memoria", ya que, en su opinión, ha sido el "mayor recortador" en materia sanitaria junto con el actual consejero del ramo, José María Vergeles.

También y a preguntas de los medios sobre las afirmaciones de Vara este pasado fin de semana respecto a que cree que Monago lleva unos meses "rematado" en su papel de oposición porque "no sabe si será el candidato", el líder del PP extremeño ha insistido en que en Extremadura aún nadie ha sido elegido formalmente y que Vara "no está ratificado por ningún Comité Federal".

"Además, ¿a ti qué te importa quién sea el candidato, Guillermo?. ¿Yo me meto si vas a ser tú o no?. Hombre, después de lo que le hizo a Susana Díaz como para fiarse Sánchez de él. Yo respeto que el PSOE tenga sus tiempos y tenga sus plazos y tenga sus procedimientos. Es que el problema de Vara es que se mete en todos los charcos, hasta en los que no le corresponde", ha dicho.

Asimismo, y a preguntas de los medios por la baja en el partido del hasta ahora presidente local del PP en Valdelacalzada y portavoz en el ayuntamiento de la localidad pacense, Raúl Acedo Borrajo, Monago ha dicho que "todo el mundo tiene derecho a hacer un Vara y es cambiarse de partido si lo entiende así".

Por otro lado, Monago ha criticado que, en su opinión, en Extremadura hay un "doble rasero" y no se ha criticado que la "audiencia privada" de Vara con el Papa Francisco en el Vaticano tuvo lugar "delante de 50.000 personas" en plaza y que fue para entregarle una carta, "como si no hubiera otro sistema de comunicación".