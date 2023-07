Morales asegura que el relevo en el PSOE "no es una cuestión de nombres" sino de mantener el "proyecto colectivo"

CÁCERES, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres y secretario provincial de los socialistas cacereños, Miguel Ángel Morales, ha asegurado que el relevo de Fernández Vara al frente del PSOE en Extremadura "no es una cuestión de nombres", sino que se trata de generar una ilusión por un "proyecto colectivo" que atraiga a la ciudadanía más allá de los militantes socialistas.

Morales ha indicado que aunque al próximo secretario regional del PSOE lo elegirá la militancia es importante que sepa congregar a la ciudadanía y generar una ilusión en toda la población extremeña. "Lo elegiremos los militantes, pero nosotros nos debemos a la ciudadanía", ha incidido el presidente de la institución provincial, que ha destacado que el PSOE ha fomentado los "mayores avances" del país y la región, por lo que "hay mucha gente que, sin ser socialista, a veces se enfada y no nos vota, pero nos quiere".

"Y por tanto esa ilusión colectiva de esa gente también tenemos que tenerla en cuenta", ha subrayado el presidente de la diputación cacereña y secretario provincial del PSOE en Cáceres, que prefiere que no se tenga que acudir a las primarias para elegir al sucesor de Fernández Vara, al tiempo que ha anunciado que él no va a estar en ninguna "lucha" en este asunto que, a su juicio, debe concitar el mayor apoyo posible.

Por ello, ha apostado por que el próximo líder o lideresa del PSOE "tenga la capacidad de aglutinar a la inmensa mayoría de los militantes socialistas porque tenemos una responsabilidad inmensa". "Ahora no gobernaremos, pero la gente está siempre pendiente de nosotros porque la gente siempre nos solicita la ayuda o el apoyo cuando viene un mal momento y, por lo tanto, yo le pido al compañero o la compañera que lidere que sepa que por encima de su nombre personal o de su público personal está el interés general de la gente", ha recalcado Morales en una entrevista concedida a Europa Press.

En esta línea ha incidido en que el hombre o la mujer "del norte, del sur, del este o del oeste", que se ponga al frente del partido debe ser el que tenga "más consenso y más apoyos para intentar evitar diatribas, peleas y cuestiones que no vienen al caso".

Sobre la decisión de Fernández Vara de dejar de estar al frente de los socialistas extremeños, Morales ha indicado que "tiene derecho a hacer lo que entienda por el bien de Extremadura y por su bien personal", ya que cree que "se lo tiene ganado", por lo que respeta lo que haga y le muestra su lealtad porque Fernández Vara "es el valor más importante y activo que tiene el PSOE".

"Y por tanto yo a él le he pedido y le pido que de alguna manera se mantenga como un referente y que sea determinante a la hora de llevar adelante el cambio", ha insistido Morales.

NUEVO SECRETARIO PROVINCIAL EN 2025

Un cambio que no solo se producirá en la Secretaría General del PSOE de Extremadura sino que también en la provincia de Cáceres los socialistas celebrarán su congreso en 2025, en el que tendrán que elegir nuevo secretario provincial, ya que Miguel Ángel Morales ha anunciado que no se presentará a la reelección.

"Yo estoy en la Diputación para gestionar y para potenciar políticamente la Diputación, sin que nadie crea que esto es un trampolín de salida o lanzada para ser secretario general", ha dicho Morales, que ha avanzado que se pondrá a disposición del nuevo secretario provincial dentro de dos años.

Morales, que fue elegido secretario provincial del PSOE en 2012, ha recordado que pudo ser presidente de la Diputación en 2015 pero optó por cambiar la dinámica de la institución y la comunicó a Rosario Cordero, un año antes de las elecciones, que se preparara para ser presidenta, algo de lo que no se arrepiente porque la ya fallecida alcaldesa de Romangordo "se convirtió en un referente en la provincia".

No obstante, con la llegada de Morales a la Presidencia de la Diputación de Cáceres cumple "un sueño" porque se trata de un cargo "útil", ha dicho, ya que se ayuda a la gente, a los alcaldes de los pueblos, y se tiene un contacto directo con la población y sus necesidades. "Yo, siendo presidente de la Diputación, estoy más que complacido en política", ha zanjado.

PREOCUPACIÓN POR LA ENTRADA DE VOX EN LAS INSTITUCIONES

Respecto a la entrada de Vox en el Gobierno regional, Morales ha mostrado su preocupación porque cree que puede suponer un peligro en varios ámbitos como la cultura o la igualdad y que España "puede retroceder a los años en blanco y negro" pero, a renglón seguido, ha añadido que espera que en la Junta de Extremadura no se vayan por esos derroteros.

"Estoy preocupado porque Vox no ha venido a aportar nada positivo a la política en este país. Y a mí me preocupa que un partido serio, que lo tenía como serio como el Partido Popular, se pliegue a lo que quiere Vox, simplemente por gobernar", ha resaltado Morales, que cree que "gobernar solo para obtener poder no tiene sentido" porque el objetivo de la política "es hacer cosas positivas por la ciudadanía".

Dicho esto, espera seguir manteniendo líneas de colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura aunque advierte que estarán vigilantes y serán intransigentes "con cualquier retroceso que haya en ámbitos de igualdad o en otros ámbitos que ya están normalizados en la vida pública", al tiempo que le pide al próximo Gobierno regional que "siga en la senda de progreso que Extremadura tiene".

CAMPAÑA ELECTORAL

Sobre la nueva campaña electoral que comienza esta noche y las próximas elecciones generales del 23 de julio, Morales ha mostrado su deseo de que, pase lo que pase, "ganen los ciudadanos". "Vamos a pedir a los ciudadanos que valoren los progresos en el ámbito económico, social, humano" y "que se dejen de eslóganes que no afectan a la vida de la gente".

"Que se olviden de fantasmas que quieren algunos descubrir, que ya no existen, y que hemos conseguido que desaparecieran definitivamente. Y que se den cuenta, obviamente, de que no es lo mismo votar a uno o a otro, porque la vida de cada uno nos va en ello", ha subrayado.

También confía en que se aleje de la política la sombra de retroceder en logros sociales que se han conseguido en los últimos años y que ningún partido venga para "devolvernos a las cavernas", ha manifestado. "Se puede votar a cualquiera, pero no se puede votar a aquellos que van contra las personas, contra la gente, contra los derechos, contra la igualdad. Es lo único que pediremos", ha concluido.