Muere un niño de 10 años por atragantamiento en Puebla de la Reina (Badajoz)

BADAJOZ, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 10 años ha fallecido este domingo a causa de un atragantamiento, en una vivienda ubicada en la localidad pacense de Puebla de la Reina.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, quienes han señalado que ha sido sobre las 10,30 horas de este domingo cuando han recibido una llamada del 112 en la que se le alertaba de que personal sanitario se había desplazado a una vivienda del municipio por un posible incidente con un menor de edad.

Cuando los efectivos del referido cuerpo de seguridad, agregan esas mismas fuentes, han llegado a la casa, se encontraban los facultativos realizando maniobras para tratar de reanimar al menor, no siendo posible, finalmente, salvar su vida.

Conocida la noticia, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha lamentado el fallecimiento del menor, al tiempo que ha enviado su "abrazo más sincero" a la familia y seres queridos del niño, así como a todo el municipio.

"El fallecimiento de un niño de 10 años en Puebla de la Reina nos ha dejado profundamente apenados. No hay palabras que alivien un dolor así", ha manifestado la mandataria extremeña en funciones en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.