La muestra sobre mujeres olvidadas por la ciencia y la historia '(In)visibles y (O)cultas' llega a Badajoz

BADAJOZ, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Extremadura (BIEX) acoge la muestra '(In)Visibles y (O)Cultas', una exposición itinerante producida por el Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona en la que se recupera la vida de veinticuatro científicas que, desde el Antiguo Egipto hasta el siglo XXI, fueron "silenciadas, relegadas o directamente borradas de la historia" de la ciencia por razón de género.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, con un lenguaje inclusivo y textos adaptados a lectura fácil, se exponen 28 paneles con imágenes, fotografías y textos en castellano con la trayectoria relativa a cada una de ellas. Completan la exposición la proyección de la película de 'Alice Guy: Les résultats du feminisme (1906)', de 7 minutos de duración, y una muestra de libros extraídos de la colección de la biblioteca sobre esta temática.

Desde las limitaciones de una sociedad patriarcal, estas mujeres aprendieron a caminar solas, a romper muros y a hacer su camino en espacios reservados a los hombres. El objetivo de esta muestra es homenajear, visibilizar y convertir en iconos de lucha y conocimiento científico a todas estas mujeres pioneras que han recuperado la visibilidad y su voz gracias a un revisionismo histórico con perspectiva de género, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

"En este viaje no están todas las mujeres que se han dedicado a la ciencia, porque hay muchas que no hemos podido recuperar. Buscadlas y dadles voz. Están y debemos reconocerlas y hablar de ellas, porque aquello de lo que no se habla, no existe", puede leerse en la muestra.

Rosalind Franklin, que fotografió por primera vez la estructura del ADN permitiendo ver su estructura helocoidal; Cecylia Paine, descubridora de la composición del sol (hidrógeno y helio en su mayor parte); Henrietta Leavitt, madre de la cosmología moderna, que cambió para siempre la forma de observar las estrellas y miembro de las 'Harvard Computers' o Valentina Tereshkova, primera mujer en llegar al espacio en 1963 a bordo del 'Vostok 6', son algunas de las protagonistas de esta exposición.

La muestra podrá visitarse en la primera planta de la Biblioteca, en la galería de acceso a la Sala de Investigadores, en su horario de apertura al público, de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.