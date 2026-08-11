El norte de Cáceres estará este martes en aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Un hombre combate el calor con sombrero y una botella de a agua. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los avisos por altas temperaturas regresan este martes, 11 de agosto, a la comunidad autónoma de Extremadura, con la activación del nivel amarillo en el norte de Cáceres.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el aviso permanecerá activo entre las 13,00 y las 21,00 horas ante la probabilidad de que los termómetros superen los 36 grados.

De cara al miércoles, día 12, se espera que los avisos por altas temperaturas se extiendan por toda la comunidad autónoma, excepto el sur de Badajoz, con nivel naranja en los grandes valles del Guadiana y el Tajo.