Nueve establecimientos participarán en la 11º Ruta de la Tapa Sin Gluten de Badajoz

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, y la presidenta de ACEX, Ángelica Trejo, han presentado esta nueva edición de la Ruta de la Tapa Sin Gluten. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve establecimientos participarán del 17 al 19 de abril en la 11º Ruta de la Tapa Sin Gluten de la capital pacense, organizada por la Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX) con la colaboración de la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz.

Con un precio de la tapa de 4 euros y sorteos para los participantes que voten a la mejor tapa de una experiencia de fin de semana para dos en Hospederías de Extremadura, una cena para dos en Aquí se puede, y dos lotes de productos sin gluten, uno de Delicias de María Coco y otro de Sinblat, participan en la ruta restaurantes y establecimientos como Mia Nonna con dos propuestas en sus locales de Julio Cienfuegos, raviolotti funghi porcini con salsa mare y mont, y Castillo de Azagala, tesoro marino en canelón.

Media Caña presenta tido, La Marmita chipirones fritos rellenos de su tinta, Taquería del Sur costillas el pueblito, Mío Mío taco de pato tropical, Aquí se puede quiche Lorraine, Carmen Gastrobar mini smokey cheese burguer y Casino de Badajoz la joyita de mar flambeada, la mayoría de ellas también sin lactosa.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, y la presidenta de ACEX, Ángelica Trejo, han presentado esta nueva edición de la Ruta de la Tapa Sin Gluten, que permite tapear a los celiacos y que atrae a gente de otras localidades, quienes pueden votar la tapa que más le haya gustado y participar en el citado sorteo.

En su intervención, Rubén Galea ha destacado que, un año más, colaboran con ACEX, con la que cuentan con una "estrecha" vinculación en una línea de trabajo que se ha ido incrementando progresivamente, con iniciativas que buscan fomentar una gastronomía segura, inclusiva y accesible integrándolo dentro de la estrategia turística de la ciudad.

En este marco, esta Ruta de la Tapa se complementa con otras acciones como el concurso 'Badajoz, capital del desayuno' con una categoría específica sin gluten, reforzando el compromiso de la oferta gastronómica sin gluten con un modelo de ocio adaptado a todos los públicos, ha apuntado, junto con que tras 10 citas con una "elevada" participación y una "excelente" acogida, esta actividad regresa con el objetivo de unir gastronomía, turismo y ocio local, promoviendo al mismo tiempo la calidad de vida de los celiacos.

También favorece la sensibilización sobre la importancia de ofrecer alternativas seguras en el ámbito hostelero, dentro de esta Ruta de la Tapa Sin Gluten que es un "importante" atractivo turístico en sí mismo a nivel regional y por la capacidad de difusión de la asociación, que hace que cada año acudan "turistas gastronómicos" también de Portugal a disfrutar las distintas tapas.

Por su parte, Angélica Trejo ha dado las gracias a los restaurantes participantes en esta nueva edición de una actividad que permite a los celiacos salir un fin de semana a la calle con amigos y familiares a tomar tapas de forma "tranquila y relajada", y que se completa con una ruta turística guiada por la ciudad para un colectivo con "bastantes dificultades" cuando quieren viajar y conocer otras ciudades por el problema que supone la comida.

Sobre los establecimientos participantes, ha indicado que se reducen porque hoy en día "casi" no hay barras para el tapeo y las mesas reservadas suelen estar reservadas para las comidas, así como que todos están formados y en caso contrario reciben una específica y piden la ficha técnica de los ingredientes de cada tapa para que no lleve gluten. Además, la mayoría de las tapas son también sin lactosa porque muchos celiacos, sobre todo los adultos, también son intolerantes a esta última.